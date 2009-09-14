46 درصد مبتلایان در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار دارند

احمد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: با توجه به بازگشایی مدارس، احتمال انتشار سریع این بیماری وجود دارد و باید تمامی محصلان، مدیران، مربیان و خانواده ها نسبت به آن آگاهی لازم را کسب کنند .

وی افزود: ویروس این بیماری هشت تا 12ساعت در سطوح باقی می ماند و در هنگام عطسه و سرفه می تواند تا شعاع دو متری، افراد را آلوده کند.

این کارشناس تاکید کرد: لایه بیرونی ویروس این بیماری که از چربی تشکیل شده با کلیه مواد ضد عفونی کننده از بین می رود.

وی تصریح کرد: استفاده از دستمال کاغذی و تهیه سطل های زباله درب دار از راهکارهای مهم مقابله با این بیماری مسری در مدارس است.

افشار افزود: تعبیه اتاق قرنطینه برای دانش آموزان مشکوک به آنفلوآنزا و نصب مخازن صابون مایع نیز از جمله اقداماتی است که باید در جهت مقابله با این بیماری در مدارس، از سوی مسئولان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین عاملی که می تواند با این بیماری مقابله کند، آموزش و آگاهی لازم در برابر آن است.

افشار ادامه داد: در آنفلوآنزای نوع A تنها نیم درصد احتمال مرگ و میر وجود دارد ولی شیوع فراوان و سریع این بیماری، می تواند تعداد مرگ و میر را افزایش دهد.

وی خطاب به خانواده ها اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه علامت بیماری در کودکان و حتی بزرگسالان، به سرعت آنها را به پزشک رسانده و توجه داشته باشید که حد اقل یک هفته استراحت مطلق در منزل برای بهبودی این بیماری توصیه می شود.

افشار در پایان هشدار داد: طبق آمار رسمی حدود 46 درصد مبتلایان به ویروس آنفلوآنزای نوع A در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار داشته اند و این گروه سنی، انتقال دهنده سریع بیماری هستند.