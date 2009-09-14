یزدانی در شرایط مسابقه قرار می گیرد / تقوی همه را امیدوار کرده است

محمود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یزدانی از یک ماه گذشته تمرینات خود را در جویبار زیر نظر من آغاز کرده است و مدتی است که تمرینات بسیار خوبی را دنبال می کند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر تمرینات خوبی را بروی تشک کشتی دنبال می کند و در کنار آن تمرینات بدنسازی و دوومیدانی را دنبال می کند.

اسماعیل پور ادامه داد: وزن یزدانی درحال حاضر حدود 92 تا 93 کیلوگرم است و در گام اول قصد دارد در جام حبیبی و موحد در اوایل آبان ماه در ساری در وزن 96 کیلوگرم شرکت کند ولی به احتمال فراوان دوباره در وزن 84 کیلوگرم کشتی می گیرد.

وی در مورد شرایط تیم کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی دانمارک اظهار داشت: رحیمی در رقابتهای جوانان جهان خوش درخشیده است، محمدی تجربه حضور در المپیک را دارد، تقوی همه را به کسب یک مدال خوشرنگ در دانمارک امیدوارکرده است و گودرزی و میرزایی نیز در اوزان خود از بقیه نفرات این وزنها بهتر هستند.

اسماعیل پور درپایان خاطرنشان کرد: ابراهیمی در جام زیلکوفسکی در یک کشتی نزدیک مغلوب گاتسالوف شد که نشان از پیشرفت این کشتی گیر دارد و فردین معصومی نیز حالا با تجربه بسیار بالا می تواند یک مدال خوشرنگ را کسب کند و با این شرایط خوب کشتی گیران، تیم ایران می تواند در رقابتهای جهانی نتایج خوبی را کسب کند.