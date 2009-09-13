کمیته بررسی شاخصهای اصلاح الگوی مصرف در ادارات گلستان باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان در گرگان افزود: اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، موجب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.

وی اجرای اصلاح الگوی مصرف را نیازمند فرهنگسازی پایدار دانست و افزود: این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند تا به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

به گفته وی کاهش ضایعات - جلوگیری از هدر رفتن منابع، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، همسو شدن منافع فردی، سازمانی و ملی از نتایج حاصل از اصلاح الگوی مصرف است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان همچنین افزایش کیفیت کاری، اصلاح ساختار، توسعه همه جانبه، هوشمندانه تصمیم گرفتن و خردمندانه عمل کردن را از جمله دیگر نتایج اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با بیان اینکه رویکرد دهه چهارم، دهه عدالت و پیشرفت است، گفت: فراهم سازی زمینه‌های تحقق عدالت باید در ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینه‌ها نمایان شود.

وی ادامه داد: باید با شناسایی مسائل و مشکلات، وضعیت موجود مشخص و شرایط مطلوب برای آینده برآورده شود و راهکارهایی را که باید انجام داد را در هر سطح و بخش تدوین و ابلاغ کرد.