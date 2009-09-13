شرایط برای اکران "زمانی برای دوست داشتن" مهیا نیست

علیرضا سبط احمدی به خبرنگار مهر گفت: مسئولان جشنواره فیلم لوکاس مدتی پیش برای نمایش فیلم "زمانی برای دوست داشتن" ابراز تمایل کردند، به نظر می‌رسد آنها فیلم را در جشنواره فیلم فجر یا جشنواره فیلم کودک همدان دیده و آن را مناسب با برنامه‌ها و اهداف جشنواره‌شان تشخیص داده بودند.

وی ادامه داد: مسئولان پس از آنکه خبر پذیرفته شدن فیلم را دادند، با اشاره به مشکلات اقتصادی جشنواره تاکید کردند نماینده‌ای از فیلم نمی‌تواند در جشنواره حاضر شود. به همین دلیل من و آقای ابراهیم فروزش نتوانستیم برای نمایش فیلم و حضور در جلسه مطبوعاتی به آلملان برویم و از واکنش‌ها بی‌خبر هستیم.

این تهیه‌کننده افزود: "زمانی برای دوست داشتن" در کنار حضور موفق در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همدان، در جشنواره‌های خارجی هم با استقبال مواجه شده، اما متاسفانه هنوز شرایط برای اکران عمومی فیلم فراهم نشده است. سینمای ایران شرایط اکران فیلم‌های فرهنگی را ندارد و سالن‌ها در اختیار فیلم‌های کمدی و تماشاگرپسند است.

سبط احمدی گفت: همچنان علاقمندم فیلم اکران عمومی شود، اما "زمانی برای دوست داشتن" یک فیلم گیشه‌ای صرف نیست که بتواند رکورد فروش را بشکند و برای نمایش عمومی چنین فیلم‌هایی زمان زیادی باید انتظار کشید. امیدوارم امسال شرایط اکران عمومی "زمانی برای دوست داشتن" فراهم شود.

فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" به کارگردانی ابراهیم فروزش با بازی بهناز جعفری، محسن تنابنده، نگین صدق گویا و علی شادمان در جشنواره فیلم لوکاس آلمان جایزه دن کیشوت را دریافت کرد. سی و دومین دوره این جشنواره که ششم سپتامبر شروع شده امروز به پایان می‌رسد.