همه کشتی گیران در رقابتهای جهانی شانس کسب مدال دارند

اویس ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حسن رحیمی کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم اولین حضور خود در رقابتهای جهانی را تجربه می کند ولی با کشتی های که از خود بنمایش گذاشته است می تواند در دانمارک صاحب مدال شود،سید مراد محمدی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم با تجربه و پر افتخار ترین کشتی گیر تیم ایران است که می تواند در دانمارک دومین مدال طلای خود را بدست آورد.

وی ادامه داد: تقوی در المپیک به خودش باخت و می توانست صاحب مدال شود و این پشتوانه می تواند در المپیک لندن نیز مدال کسب کند، در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی یکی از جوانان ماست که اگر خودش را قبول داشته باشد می تواند کشتی های خوبی را بنمایش بگذارد و در وزن 84 کیلوگرم جمال میرزایی نیز مانند نیمی از ترکیب تیم ایران نخستین تجربه حضوردر رقابتهای جهانی را تجربه می کند باید توانمندیهای خود را نشان دهد.

ملاح تاکید کرد: در وزن 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی جزء خوبهای دنیا در وزن خودش است که می تواند با عبور از سد گوگشیلیدزه و حتی گاتسالوف صاحب مدال شود و معصومی نیز با توجه به تجربه بسیار زیادش باید امسال در رقابتهای جهانی حق خود را بگیرد.