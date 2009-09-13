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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

چمستان نور به محور هراز وصل شد

چمستان نور به محور هراز وصل شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان آمل از آزادسازی و خرید زمینهای مسیر ارتباطی چمستان - آمل به محور هراز به طول دو کیلومتر خبر داد و گفت: با آزادسازی کامل این مسیر محور ارتباطی چمستان از راه میان بر به محور هراز نیز متصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، قاسم رمضانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آزادسازی به صورت توافقی با مالکان زمینها که عمدتا کشاورزی بوده با 15 میلیارد ریال اعتبار انجام شد.

وی با بیان اینکه چهار خطه و ایجاد کمربندی جدید در محور چمستان - آمل به محور هراز از مصوبات سفر هیئت دولت به شهرستان آمل است، بیان کرد: به زودی با انتخاب پیمانکار عملیات راه سازی این مسیر آغاز خواهد شد.

رئیس اداره راه ترابری آمل با اشاره به اینکه تاکنون عملیات خاکبرداری و زیرسازی پنج کیلومتر از مسیر 10 کیلومتری چمستان به آمل و محور هراز انجام شده است، اظهار داشت: در پنج کیلومتر باقی مانده نیز عملیات تعریض انجام و خاک برداری شده است.

رمضانی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تاکنون 24 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: برای تکمیل و بهره برداری این طرح به 25 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص به موقع این اعتبار محور چمستان - آمل به محور هراز از مسیر امامزاده عبدالله (ع) چهار خطه و آسفالت خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری آمل با اشاره به اینکه هم اکنون به علت نبود جاده جایگزین برای تردد خودروهای سنگین به ناچار از داخل شهر عبور و باعث ایجاد ترافیکهای سنگین در خیابان شیخ فضل الله نوری می شود، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح مهم ارتباطی مشکلات ترافیکی درون شهری شهر آمل حد فاصل خیابان شیخ فضل الله نوری و خیابان راهنمایی و رانندگی آمل رفع می شود.

کد مطلب 946257

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