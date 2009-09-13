چمستان نور به محور هراز وصل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، قاسم رمضانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آزادسازی به صورت توافقی با مالکان زمینها که عمدتا کشاورزی بوده با 15 میلیارد ریال اعتبار انجام شد.

وی با بیان اینکه چهار خطه و ایجاد کمربندی جدید در محور چمستان - آمل به محور هراز از مصوبات سفر هیئت دولت به شهرستان آمل است، بیان کرد: به زودی با انتخاب پیمانکار عملیات راه سازی این مسیر آغاز خواهد شد.

رئیس اداره راه ترابری آمل با اشاره به اینکه تاکنون عملیات خاکبرداری و زیرسازی پنج کیلومتر از مسیر 10 کیلومتری چمستان به آمل و محور هراز انجام شده است، اظهار داشت: در پنج کیلومتر باقی مانده نیز عملیات تعریض انجام و خاک برداری شده است.

رمضانی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تاکنون 24 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: برای تکمیل و بهره برداری این طرح به 25 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص به موقع این اعتبار محور چمستان - آمل به محور هراز از مسیر امامزاده عبدالله (ع) چهار خطه و آسفالت خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری آمل با اشاره به اینکه هم اکنون به علت نبود جاده جایگزین برای تردد خودروهای سنگین به ناچار از داخل شهر عبور و باعث ایجاد ترافیکهای سنگین در خیابان شیخ فضل الله نوری می شود، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح مهم ارتباطی مشکلات ترافیکی درون شهری شهر آمل حد فاصل خیابان شیخ فضل الله نوری و خیابان راهنمایی و رانندگی آمل رفع می شود.