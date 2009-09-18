سیستم جدید صدور گواهی پروانه راه اندازی شد

هیربد معصومی در گفتگو با مهر گفت: با تلاش کارشناسان اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری، سیستم جدید صدورگواهی و پروانه، تهیه و درمناطق 22 گانه شهرداری نصب شد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: این سیستم که تحت محیط وب طراحی شده از نیمه اول شهریورماه در شهرداریهای مناطق تهران نصب و پس از آن راه اندازی شد.

معصومی خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای این سیستم و رفع نواقص احتمالی آن می توان امیدوار به ایجاد تحولی در زمینه صدور پروانه و گواهی ساختمانی بود.