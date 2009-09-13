مسیرهای هفتگانه راهپیمایی روز جهانی قدس/ 10 صبح آغاز راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی بزرگ، مردمی و سراسری روز جهانی قدس در لبیک به فرمان قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی و رهبر فقید، حضرت امام خمینی (ره) و در حمایت از ملت مظلوم، مسلمان و ستمدیده فلسطین همزمان با سایر کشورهای آزاده و مسلمان در سراسر کشور و در پایتخت میهن اسلامی مان نیز با حضور مردم مومن و روزه دار انقلابی آغاز می شود.

این راهپیمایی سراسری از ساعت 10 صبح جمعه 27/6/88 به صورت همزمان در سراسر کشور همگام و همصدا با سایر ملل ظلم ستیز و آزاده جهان برگزار می شود. در تهران نیز مردم مومن و روزه دار از اقشار مختلف با مشت های گره کرده فریاد در می آورند و در موج خروشان برآمده از اقیانوس عظیم اراده های راسخ ملت بزرگ ایران به سوی میعادگاه های نماز جمعه حرکت و جنایات ددمنشانه رژیم غاصب و اشغالگر قدس شریف را به شدت محکوم نموده و همبستگی شان را با ملت مظلوم فلسطین اعلام می دارند.

در این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه مسیرهای هفتگانه راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس تهران به شرح زیر اعلام نمود:

مسیر شماره 1: مسجد امام حسین (ع) میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

مسیر شماره 2: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی (قلعه مرغی)، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

مسیر شماره 3: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

مسیر شماره 4: مسجد امام زمان (عج)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

مسیر شماره 5: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

مسیر شماره 6: مسجد نور، میدان جهاد، خیابان دکتر فاطمی، خیابان فلسطین، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران

مسیر شماره 7: مسجد الجواد (ع)، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.