بهبود اوضاع امنیتی و انسانی در دارفور به وضوح دیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "اسکات گراشن" فرستاده ویژه آمریکا در سودان با اشاره به بهبود شرایط در دارفور از تلاش واشنگتن در زمینه تحقق صلح فراگیر در این منطقه خبر داد.

وی روز گذشته در گفتگو با رسانه ها طی دیدار از شمال دارفور اظهار داشت: آمریکا برای تحقق آرامش کامل در دارفور و پایان سختی ساکنان این منطقه از مذاکرات صلحی که توسط قطر میانجیگری می شود، حمایت خواهد کرد.

از سوی دیگر "عمر البشیر" رئیس جمهور سودان امروز (یکشنبه) در کنفرانس حزب حاکم این کشور در خارطوم از پایبندی دولت در دستیابی به یک راه حل سیاسی نهایی خبر داد.

وی افزود: دولت سودان از تلاش های قطر در این زمینه حمایت کرده و امیدوار است در این زمینه به توافقی همه جانبه که همه طرف ها به اجرای آن پایبند باشند دست یابیم.

بشیر بار دیگر کشورهای غربی را به سوء استفاده از مسئله دارفور برای سرنگونی دولت و سلطه بر ثروت ها و منابع طبیعی سودان متهم کرد.