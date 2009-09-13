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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

کرم پور تاکید کرد:

متعرضان منابع آب بوشهر در امان نخواهند بود

متعرضان منابع آب بوشهر در امان نخواهند بود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با متعرضان و متخلفانی که با برداشتهای بی رویه موجب خسارت به منابع آب استان شوند برخورد جدی و قانونی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فریدون کرم پور ظهر یکشنبه در نشست بررسی منابع آب استان افزود: نباید به سودجویان و فرصت طلبان اجازه فرصت طلبی و سواستفاده از منابع آب را داد.

وی با اشاره به برخورد گروه های گشت و بازرسی شرکت با این متخلفان بیان داشت: در چند ساله اخیر برخوردهای بسیار جدی با متعرضان به آبهای زیرزمینی در استان شده و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

کرم پور با بیان اینکه وضعیت آب برخی از مناطق استان بسیار نگران کننده است، خواستار مشارکت بیشتر مردم در خصوص معرفی متعرضان شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان اینکه مشارکت و همکاری مردم با گروه های گشت و بازرسی و معرفی متخلفان می تواند نتایج بسیارمطلوبی به همراه داشته باشد، گفت: اگر مردم با مشاهده هرگونه تعرض به منابع آب گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای بوشهر را مطلع سازند تا در کوتاهترین زمان با آنان برخورد شود شاهد تخلفات کمتری در سطح استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید با حضور و مشارکت خود در صحنه، محیط را برای سودجویان و متعرضان به منابع آب به خصوص سفره های آب زیرزمینی ناامن کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به تعامل بسیار خوبی که با مراجع قضایی استان وجود دارد، اظهار داشت: با همکاری دستگاه های قضایی استان پرونده متخلفان و متعرضان به منابع آب در کوتاهترین زمان رسیدگی می شود.

کرم پور در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مشارکت مردم و وضع قوانین سخت گیرانه بتوان از تعرض و تجاوز سودجویان به منابع آب به خصوص سفره های آب زیرزمینی جلوگیری کرد.

کد مطلب 946341

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