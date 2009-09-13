4800 کلاس مبارزه با بیسوادی در خوزستان تشکیل شد

ابوالقاسم مفتخر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با تشکیل این کلاسها 54 هزار و 881 سوادآموز از آموزشهای نهضت سوادآموزی بهره مند شدند.



وی اضافه کرد: از این تعداد کلاس درس دو هزار و 82 کلاس با 23 هزار و 129 سوادآموز مقدماتی و تعداد دو هزار و 740 کلاس با 31 هزار و 752 نفر سوادآموز در دوره تکمیلی تشکیل شدند.



مفتخر گفت: همچنین به منظور جلوگیری از بازگشت به بیسوادی تعداد 596 گروه پیگیر با پنج هزار و 393 نفر تحت پوشش برنامه های تحکیم سواد آموزی قرار گرفتند.



وی با بیان اینکه این کلاسها توسط چهار هزار نفر آموزشیار اداره شده اند، افزود: در حال حاضر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 85 درصد باسوادی استان در گروه سنی شش سال به بالا 83 درصد است.

وی همچنین درصد باسوادی مناطق روستایی را 73 درصد و درصد باسوادی مناطق شهری را 88 درصد اعلام کرد.