مهجوریت رتبه های قرآنی در بین رتبه های علمی در همدان

طاهره روشنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به نخبگان خردسال همدان اظهار داشت: توجه به این نخبگان نقش بسزایی در شکوفا کردن استعدادهای قرآنی کودکان دارد .

وی تأخیر در برگزاری نمایشگاه قرآن کریم، را ناشی از بی اهمیتی مسئولان مربوطه به مسائل دینی و مذهبی دانست و افزود: همه ساله انواع نمایشگاه‌های اسباب بازی، صنایع غذایی، پوشاک و عرضه مستقیم کالا در همدان برگزار می شود اما متاسفانه مسئولان ذیربط به اندازه‌ای که به این نمایشگاه‌ها اهمیت می‌دهند به نمایشگاه علوم قرآنی اهمیت نمی‌دهند

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روشنیان با اشاره به اینکه خانواده باید با قرآن انس داشته باشد تا کودک نیز به سمت دین، مذهب و معنویت گرایش یابد، تصریح کرد: متولیان و مسئولان باید قرآن را در اولویت امور قرار دهند تا خانواده نیز برنامه‌های آموزشی فرزندانشان را مبنی بر آموزه‌های کتاب خداوند قرار دهند

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وی با اشاره به کمبود امکانات در این مرکز، اظهار داشت: این مرکز موسسه‌ای مردمی است که با پشتوانه‌ و حمایت‌های مالی مردم اداره می‌شود و مکان ثابتی هم ندارد

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مسئول واحد خردسالان جامعه القرآن کریم استان اضافه کرد: سال 86 استاندار همدان قول واگذاری ساختمانی مستقل به جامعه القرآن را داد که متأسفانه آن ساختمان به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد و سازمان حتی یک کلاس هم در اختیار موسسه قرار نداد