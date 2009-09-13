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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

روشنیان:

مهجوریت رتبه های قرآنی در بین رتبه های علمی در همدان

مهجوریت رتبه های قرآنی در بین رتبه های علمی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد خردسالان جامعه القرآن کریم استان همدان گفت: آموزش و پرورش همدان آنقدر که به رتبه‌های علمی کسب شده توسط دانش آموزان توجه می‌کند به رتبه‌های قرآنی آنان توجه نمی‌کند و رتبه های قرآنی در مهجوریت بسر می برند.

طاهره روشنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به نخبگان خردسال همدان اظهار داشت: توجه به این نخبگان نقش بسزایی در شکوفا کردن استعدادهای قرآنی کودکان دارد.

وی تأخیر در برگزاری نمایشگاه قرآن کریم، را ناشی از بی اهمیتی مسئولان مربوطه به مسائل دینی و مذهبی دانست و افزود: همه ساله انواع نمایشگاه‌های اسباب بازی، صنایع غذایی، پوشاک و عرضه مستقیم کالا در همدان برگزار می شود اما متاسفانه مسئولان ذیربط به اندازه‌ای که به این نمایشگاه‌ها اهمیت می‌دهند به نمایشگاه علوم قرآنی اهمیت نمی‌دهند.

روشنیان با اشاره به اینکه خانواده باید با قرآن انس داشته باشد تا کودک نیز به سمت دین، مذهب و معنویت گرایش یابد، تصریح کرد: متولیان و مسئولان باید قرآن را در اولویت امور قرار دهند تا خانواده نیز برنامه‌های آموزشی فرزندانشان را مبنی بر آموزه‌های کتاب خداوند قرار دهند.

وی با اشاره به کمبود امکانات در این مرکز، اظهار داشت: این مرکز موسسه‌ای مردمی است که با پشتوانه‌ و حمایت‌های مالی مردم اداره می‌شود و مکان ثابتی هم ندارد.

مسئول واحد خردسالان جامعه القرآن کریم استان اضافه کرد: سال 86 استاندار همدان قول واگذاری ساختمانی مستقل به جامعه القرآن را داد که متأسفانه آن ساختمان به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد و سازمان حتی یک کلاس هم در اختیار موسسه قرار نداد.
کد مطلب 946400

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