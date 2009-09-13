کل بدهی معوق دولت‌ به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب دولت بالغ بر 200میلیارد تومان سهام 8شرکت دولتی بابت بازپرداخت دیون معوقه دولت‌های متوالی از سال 1375 تاکنون به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار می‌شود.

بر اساس مصوبه جدید دولت، در راستای ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی معلمان، کل سهام دولت در 8 شرکت دولتی بابت رد دیون به صندوق ذخیره فرهنگیان انتقال می‌یابد.

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام بابت رد دیون دولت به سازمان‌های حمایتی و نهادهای غیردولتی (موضوع جزء 5 ردیف 101000 جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1388) کل سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در 8 شرکت پلور سبز، پتروشیمی مروارید، ماشین‌سازی اراک، روغن نباتی شیراز، قند چهارمحال، کانال و قطعات بتنی پیش‌ساخته گیلان، بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه رود و شرکت قند کرج به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار می‌گردد.

این سهام پس از کسر سهام ترجیحی با قیمتی که در هیئت واگذاری به تصویب می رسد به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، 66/34درصد سهام پلور سبز، 99/48درصد سهام پتروشیمی مروارید، 9/72درصد سهام ماشین‌سازی اراک، 68/25درصد سهام روغنن باتی شیراز، 91/7درصد سهام قند چهارمحال، 49درصد سهام کانال و قطعات بتنی پیش‌ساخته گیلان،49درصد سهام بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه رود و 86/39درصد سهام شرکت قند کرج به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار خواهد شد.

چنانچه ارزش کل سهام این شرکت‌ها از مبلغ 2هزار میلیارد ریال بیشتر یا کمتر شود، حسب مورد تعدیلات لازم صورت خواهد گرفت. در ضمن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه حقوق مالکانه سهام متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود و کلیه هزینه‌های واگذاری سهام نیز توسط صندوق ذخیره فرهنگیان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت خواهد شد.

این مصوبه را رئیس‌جمهور در تاریخ 21/6/1388 ابلاغ کرده است.