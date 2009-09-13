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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

با تشکیل کمیته ای ویژه ؛

دولت عراق حوادث زندان ابوغریب را بررسی می کند

دولت عراق حوادث زندان ابوغریب را بررسی می کند

در پی ناآرامی های اخیر در زندان ابوغریب وزارت دادگستری عراق از تشکیل کمیته ای برای بررسی این ناآرامی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "صفاء الدین الصافی" بر خلاف گزارش هایی که روز گذشته درباره توهین به مقدسات زندانیان منتشر شده بود، درباره علل اصلی آغاز ناآرامی ها در زندان ابوغریب اظهار داشت: نیروهای امنیتی پس از بازرسی از محل نگهداری زندانیان مواد مخدر و دستگاه های ارتباطی کشف کردند، که در حین خارج کردن آنها با مقاومت زندانیان مواجه شدند.

وی افزود: برخی از زندانیان در این هنگام به درگیری با نیروهای امنیتی و آتش زدن وسایل پرداختند، که مسئولان زندان ابوغریب را به کمک گرفتن از نیروهای ارتش وادار کرد.

این در حالیست که منابع خبری روز گذشته اهانت به مقدسات اسلام را علت اصلی آغاز درگیری ها عنوان کرده بودند.

از سوی دیگر منابع خبری در بغداد از مشارکت نیروهای آمریکایی در سرکوب نا آرامی ها در زندان ابوغریب خبر داده بودند.

وزرات دادگستری عراق در نظر دارد این موضوع را با تشکیل کمیته ای ویژه از همه جوانب بررسی کند.

کد مطلب 946416

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