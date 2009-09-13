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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

مدیرکل بنادر گیلان:

ترانزیت مواد نفتی از بندر انزلی 260 درصد افزایش یافت

ترانزیت مواد نفتی از بندر انزلی 260 درصد افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: فرهاد منتصر کوهساری گفت: در پنج ماه سال جاری 249 هزار و 796 تن انواع مواد سوختی از قبیل نفت از آذربایجان و ترکمنستان به انزلی ترانزیت شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار مواد ترانزیتی که یک هزار و 390 میلیارد ریال ارزش اقتصادی دارد  از مرز مهران، خسروی، دوغان و پیرانشهر به عراق ترانزیت می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعداد کشتی های نفتی که از طریق بندرانزلی مواد سوختی را ترانزیت می کنند از 18 به 66 فروند افزایش یافته است.

کوهساری همچنین توسعه زیرساختهای مورد نیاز، همکاری گمرک، بندر و پایانه ها و نزدیکی انزلی به کشور مقصد ترانزیت را از دلایل عمده افزایش ترانزیت نفتی در گیلان عنوان کرد.

کد مطلب 946427

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