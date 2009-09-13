ترانزیت مواد نفتی از بندر انزلی 260 درصد افزایش یافت

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار مواد ترانزیتی که یک هزار و 390 میلیارد ریال ارزش اقتصادی دارد از مرز مهران، خسروی، دوغان و پیرانشهر به عراق ترانزیت می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعداد کشتی های نفتی که از طریق بندرانزلی مواد سوختی را ترانزیت می کنند از 18 به 66 فروند افزایش یافته است.

کوهساری همچنین توسعه زیرساختهای مورد نیاز، همکاری گمرک، بندر و پایانه ها و نزدیکی انزلی به کشور مقصد ترانزیت را از دلایل عمده افزایش ترانزیت نفتی در گیلان عنوان کرد.