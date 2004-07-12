انجمن ايراني و اتحاديه آلماني يادداشت تفاهم همكاري امضا كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين يادداشت تفاهم در پنج بند تحت نظارت اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور وزارت كار و اموراجتماعي ونماينده موسسه جامعه آلماني براي همكاري فني آلمان( GTZ) درنخستين همايش سازماندهي و مديريت دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي به امضاء رسيد.

بند اول اين ياداشت تفاهم به همكاري مشترك در زمينه كاريابي و اعزام نيروي كار متخصص اختصاص يافته و مطابق آن اتحاديه آلماني از انجمن ايراني براي كسب فرصتهاي شغلي متقاضيان كار ايراني در كشور آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ساير كشورهايي كه امكان فعاليت در آنها وجود دارد حمايت مي كند.

همچنين اين بند شامل ارايه خدمات به طرف ايراني در جهت تامين نيازهاي شغلي كارفرمايان بخش خصوصي آلمان در تمامي رشته ها بويژه پزشكي ، فني - مهندسي ، فناوري اطلاعات و مهندسي كشاورزي است.

به منظور شركت متقاضيان ايراني در پروژه هاي كار آموزي و اشتغال صنايع آلماني و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از طريق انعقاد قرار داد رسمي با انجمن ايراني و براي ايجاد فرصتهاي شغلي و بازاريابي و در كارخانجات صنعتي فروشنده فناوري و تجهيزات فني و صنعتي به جمهوري اسلامي ايران ، اتحاديه آلماني با انجمن ايراني همكاري مي كند.



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