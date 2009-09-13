عوامل توزیع شلوارهای موهون چینی بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس میرائی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی پس از اطلاع از توزیع شلوارهایی که به اسماء الهی منقش بوده اند بلافاصله تیمی را برای بررسی این موضوع تشکیل داد که در بررسیهای این تیم مشخص شد گروهی اقدام به وارد کردن محدود این شلوارها به داخل کشور کرده اند.

وی ادامه داد: پلیس بلافاصله این افراد را شناسایی و در بازجوییها مشخص شد سه نفر از عوامل وارد کننده به صورت قاچاقی اقدام به وارد کردن 48 عدد از این نوع شلوارها به داخل کشور کرده اند.

میرائی با اشاره به اینکه این افراد از منقوش بودن این شلوارها به اسماء متبرکه اطلاعی نداشتند گفت: پس از اطلاع از طریق رسانه ها بلافاصله شلوارها را از بازار جمع آوری کرده و تنها سه عدد از این شلوارها به فروش رفته است و این افراد پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی در رابطه با کشور تولید کننده این شلوارها گفت: اطلاعات درستی از کشور تولید کننده این شلوارها در دسترس نیست اما پلیس در حال تکمیل اطلاعات خود است.