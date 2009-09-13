تامین زمین مسکن مددجویان بهزیستی کرمان لاینحل مانده است

مدیرکل بهزیستی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مشکلات مددجویان بهزیستی تامین مسکن است که با توجه به شرایط خاص مددجویان باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

صادق زاده عنوان کرد: سازمان بهزیستی تمامی تلاش خود را در جهت تامین مسکن جامعه هدف خود به کار بسته است اما مهمترین معضل در این میان مشکل تامین زمین بوده که همچنان به عنوان یک معضل لاینحل باقیست.

وی با اشاره به وجود 54 مرکز شبه خانواده در کرمان گفت: در این مراکز کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در کرمان با ارائه خدمات تخصصی نگهداری می شوند.

وی همچنین افزود: تعداد کودکان و فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست در استان کرمان بیش از 3 هزار نفر می باشد که از این تعداد هزار 400 نفر در مراکز شبه خانواده خانواده و بقیه افراد در منازل شخصی نگهداری می شوند.

وی اضافه کرد: تمام توان و خدمات تخصصی بهزیستی در راستای همانند سازی محیط خانواده در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست متمرکز شده است.

صادق زاده خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که این کودکان از استعداد های بالایی برخوردار هستند و تعداد زیادی از این افراد هم اکنون در مراکز آموزش عالی کشور در حال تحصیل می باشند.

