پرداخت 215 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد همدان

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، عنوان کرد: از این مبلغ، 128 میلیارد و 874 میلیون ریال مستمری پرداختی به مددجویان عادی و 86 میلیارد و183 میلیون ریال به مددجویان طرح شهید رجایی ارائه شد.

وی یادآورشد: در سطح استان 97 هزار و 441 نفر از خدمات امداد بهره می برند که از این تعداد 41 درصد شهرنشینی و 59 درصد روستائیان را شامل می شود. فضلی خاطر نشان کرد: میزان پرداختی های مددجویان همگی از محل اعتبارات بودجه دولتی کمیته امام (ره) در سال جاری پرداخت شده است. مدیرکل کمیته امداد امام با تاکید بر پرداخت های به موقع مستمری این اداره به مددجویان افزود: با توجه به تعاملات و همکاری مثبت بانکهای عامل پرداخت مستمری به مددجویان در سطح استان، بیش از 10 هزار خانوار از مددجویان عادی طرح شهید رجایی دارای عابر بانک شده و به سیستم عضو شتاب متصل شده اند.