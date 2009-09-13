قیمت سکه 8 هزار تومان افزایش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر دلیل افزایش قیمت سکه را افزایش هر اونس قیمت جهانی طلا به بیش از هزار دلار عنوان کرد و گفت: قیمت سکه طرح قدیم و جدید امروز نسبت به هفته گذشته حدود 8 هزار تومان گران شده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید که در هفته گذشته 225 هزار تومان به فروش می رفت، امروز در بازار آزاد 233 هزار تومان به فروش می رسد.

وی قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزاد را 118 هزار تومان و هر قطعه سکه ربع بهار آزادی را نیز 61 هزار تومان اعلام کرد و افزود: یک گرم طلای زرد 18 عیار نیز امروز 23 هزارو 650 تومان معامله می شود.

کشتی آرای همچنین افزایش تقاضای جهانی را باعث افزایش قیمت طلای جهانی دانست و افزود: قیمت طلای داخلی به دلیل اینکه متاثر از قیمت جهانی است معادل قیمت جهانی افزایش یافته است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام عید فطر و برگزاری جشنواره ها و فستیوالهایی در کشورهای چین و هند، گفت: این امر باعث افزایش تقاضا در بازار و نوسان قیمتها می شود.