ناقص بودن زنجیره صنعت در استان مرکزی / صنایع مادر محافظ ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دومین جلسه بررسی برنامه پنجم توسعه صنعت و معدن استان ظهر یکشنبه در طبقه چهارم استانداری با حضور، مدیران، کارشناسان صنعتی و تعدادی از اساتید دانشگاه در اراک برگزار شد و پس دوساعت چکش کاری، سند توسعه صنعت و معدن استان در پنج سال آتی به تصویب رسید.

صنعت استان در پنج سال بعد

بر اساس این سند، ظرفیت صنایع و معادن استان از دو هزار 400 واحد کنونی به دو و نیم برابر افزایش می یابد و صادارت صنعتی استان که هم اکنون 4.7 دهم درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود به هفت درصد می رسد.

در بخش واحدهای صنعتی صادر کننده نیز، استان از رقم سه درصد واحد صادر کننده در استان با دو نیم برابر به پنج و نیم درصد می رسد.

همچنین در بخش تولید کالاهای صنعتی استان از دو تا 2.5 برابر نسبت به آمار کنونی رشد خواهد داشت.

زنجیره صنعت در استان ناقص است

در این نشست، استاندار استان مرکزی مشکل صنعت استان را کامل نبودن زنجیره تولید، بازاریابی و توسعه زیرساخت های دانست و گفت: تکمیل زنجیره تولید صنایع مادر و توسعه صنایع زیر دستی در استان به عنوان محور توسعه این بخش ضروری است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: گسترش شهرکهای صنعتی تخصصی و مرتبط با صنایع مادر در استان و شناسایی و تقویت خوشه های ریلی متناسب با توانمندیهای منطقه از مسائلی است که در توسعه صنعتی استان مرکزی پررنگ دیده شود.

شعبانی فرد در ادامه با بیان اینکه استان مرکزی را به نام صنعت آلومینیم می شناسند، اظهار داشت: باید این صنعت را حفظ کرد، صنایعی مانند آلومینیم و ریل خود به خود ایجاد نشده است و باید با نگاهی عاقلانه توسعه آنها را مد نظر داشت.

وی، توجه به فناوری های برتر در صنعت و به روز نگه داشتن فناوری صنعتی را برای تولید محصولات مرغوب و حضور رقابتی صنایع استان در منطقه و جهان ضروری دانست.

شعبانی فرد افزود: استان مرکزی با واقع شدن در شاهراه اصلی کشور و موقعیت استراتژیک، باید قابلیت حمل و نقل ترکیبی را به عنوان هسته مرکزی کشور ایجاد کند و طی پنج سال اینده ، گسترش مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات قوی را در اولویت قرار دهد.

وی گفت: این استان یکی از قطب های قوی صنعتی کشور در تدوین سند راهبردی برنامه پنجم توسعه صنعتی به عنوان، محور تحرک صنعت و معدن کشور، مد نظر قرار گیرد.

استاندار در ادامه خواست ایجاد شهرک صنعتی آلومینیم که مورد تاکید وزیر صنایع نیز می باشد، و ایجاد خوشه های صنعتی در برنامه پنجم توسعه استان گنجانده شود.

زیرساختهای استان در شان 2400 واحد صنعتی نیست

در ادامه این نشست، معاون برنامه ریزی، و نظارت راهبردی استاندار مرکزی، با اشاره به کاهش بودجه های استان به ویژه در بخش عمرانی، یافتن منابع جدید مالی را از اولویت های استان خواند و گفت: برخی از زیرساختهای استان در شان صنایع بزرگ و دو هزار و 400 واحد صنعتی استان نیست.

محمدرضا آشوری با بیان اینکه، توسعه گمرکات در اراک و شرهای صعتی استان باید مورد توجه باشد افزود: توسعه امور مالیاتی و تعهد دستگاههای زیربط در زمینه تکمیل شهرکهای صنعتی استان و رفع نیازهای آن باید از اولویت و تعهدات برنامه پنجم توسعه باشد.

وی با اشاره به اینکه، برای کاهش مشکلات نباید از طریق وارد کردن فشار به صنعتگران بود خاطر نشان کرد: با اخذ وجوهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و صنایع آلاینده، آنان را با مشکلات مالی روبه‌رو می کنیم.

آشوری با بیان اینکه، شهرک‌های صنعتی استان دربخش آب، برق، زمین و فاضلاب با مشکلاتی روبه‌رو هستند، گفت: این مسائل باید به طور جداگانه در جلسات متعدد مطرح و دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط برای رفع این مشکلات متعهد شوند.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت استان شامل 600 هزار نفر از طریق صنعت ارتزاق می کنند، گفت: در حالیکه صنعت برای استان یک مزیت و فرصت است متولیان صنعت با مشکل منابع مالی روبرو هستند.

آشوری بر توجه به زیرساخت‌هایی همچون گمرک و امور مالیاتی در راستای برنامه‌ریزی‌های جامع بخش صنعت تاکید کرد و گفت: در سال جاری 234 میلیارد تومان درآمد استانی در نظر گرفته شده که در صورت تامین کامل این درآمدها، می‌توانیم امیدوار باشیم که تخصیص منابع به طور کامل انجام شود.

در ادامه، رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی استان مرکزی را استانی پیشرو در صنعت کشور خواند و گفت: برنامه پنجم توسعه استان، در قابل هفت هدف کلی، 30 راهبرد و 91 اقدام تدوین شده است.

رقابت پذیری و افزایش صادرت مهمترین هدف

علیرضا زاوشی افزود: افزایش رقابت‌پذیری صنایع استان در سطح ملی و فراملی، افزایش صادرات غیرنفتی بخش صنعت و معدن استان در کشور را مهترین هدف و گره کشای صنعت استان است که دربرنامه نیز به آن تاکید شده است.

زاوشی حفظ و صیانت از محیط زیست و افزایش میل و رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در استان، از دیگر اهداف این سند خواند.

وی افزود: تداوم اجرای خوشه‌های صنعتی ریلی، سنگ و عایق رطوبتی، ترغیب انجمن‌های تخصصی به تشکیل خوشه‌های صنعتی، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی و صادراتی و پیگیری اجرایی شدن قوانین حمایتی موجود در جهت کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان، از دیگر اهداف است.

زاوشی گفت: حمایت از ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکاری عمومی، فنی مهندسی و مشاوره ‌ای و تقویت نگرش تولید صادراتی در واحدهای صنعتی و معدنی از دیگرموارد این برنامه است.

وی مواردی همچون تقویت گمرکات در شهرستان‌هایی که پتانسیل صادرات و واردات دارند، برگزاری مستمر نشست‌ با تجار داخلی و افزایش میزهای تجاری با صنعتگران، حمایت از تاسیس شرکت‌های حمل ‌ ونقل بین‌المللی و ترکیبی در استان را از تاکیدات برنامه اعلام کرد.

زاوشی با تاکید بر حفظ و صیانت از محیط زیست وتشویق صنایع و معادن به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی را به عنوان راهبردهای هدف ششم عنوان کرد.

وی پرداخت تسهیلات با سود کم به منظور نصب سیستم‌های کاهش آلودگی و اطلاع‌رسانی را از اقدامات مهم برای رسیدن به این هدف معرفی کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از جمله راهبردهای هدف هفتم سند دانست و گفت: ایجاد خط اعتباری داخلی از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

زاوشی، ایجاد خط جدید ریلی اراک - تهران با مشارکت بخش خصوصی به منظور تسریع در حمل ‌و نقل کالا و رونق اقتصادی و هدایت سرمایه‌گذاران جدید برای مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار را از جمله اقدامات اولویت‌دار در نظر گرفته شده در راستای رسیدن به این هدف اعلام کرد.

زاوشی اجرای این برنامه را در گروی همکاری همه مسئولان دانست و گفت: قابیلت استان در حوزه صنعت انکار ناپذیر است و رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه توسعه متوازن در این زمینه وظیفه ای بر دوش استان است که باید با تلاش همگانی محقق شود.

سرمایه گذاری صنعتی در استان مرکزی به بیش از 608 هزار و 37 میلیارد ریال می رسد که منجر به ایجاد دو هزار و 499 واحد صنعتی و اشتغال 95 هزار و 688 نفر شده است.