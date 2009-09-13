1635 واحد دامی از جنگلهای رشت خارج شدند

جلیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امر منجر به آزاد سازی بیش از 20 هکتار از عرصه های ملی این شهرستان شده است.

وی با اعلام اینکه این طرح با کمبود اعتبار مواجه است، عنوان کرد: امسال برای ساماندهی جنگل نشینان شهرستان رشت 500 میلیون ریال اعتبارتخصیص یافته که فقط امکان خروج یک خانوار از جنگلهای این شهرستان وجود دارد.

رئیس منابع طبیعی رشت اظهارداشت: این امر موجب رکود شدید در اجرای مناسب طرح شده و با توجه به افزایش نرخ تورم در سالهای آتی، تاخیر در خرید حقوق ارتفاقی جنگل نشینان موجب اتلاف درآمد های دولت خواهد شد.

وی همچنین گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از هشت هکتار از عرصه های ملی شهرستان رشت رفع تصرف و خلع ید و از متصرفان به عرصه های ملی باز پس گرفته شده است.

جعفری خاطر نشان کرد: در پنج ماهه نخست امسال تعداد 9 نفر از متخلفان جرائم مربوط به حوزه منابع طبیعی شناسایی، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده اند و در این راستا تعداد هفت دستگاه وسیله نقلیه سنگین نیز توقیف شده است.

وی افزود: در سال جاری کار واکاری 65 هکتار از عرصه های جنگلی شهرستان رشت انجام خواهد شد تا نهالهای آسیب دیده و یا خشک شده از عرصه های جنگلی خارج و به جای آنان نهالهای تازه و جوان کاشته شود.

رئیس منابع طبیعی گیلان در ادامه کمبود نیروهای حفاظتی با توجه به گستردگی حوزه کاری، فضای نامناسب اداری، لزوم برخورداری آموزشهای بهنگام پرسنل با توجه به پستهای سازمانی و کمبود نیروهای متخصص و کارآمد را از جمله مسائل و مشکلات منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان عنوان کرد.