حق اقتباس تلویزیونی "در کمین گل سرخ" خریده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از آنکه در دو هفته گذشته اخباری مبنی بر خرید حق اقتباس کتابهای "سفر به گرای 270 درجه" احمد دهقان و "سیاه چمن" امیرحسین فردی منتشر شد حال خبر می رسد که موسسه سیما فیلم حق اقتباس از کتاب "در کمین گل سرخ" را برای ساخت فیلم تلویزیونی خریده است.

شورای اقتباس ادبی سیمافیلم بعد از تحقیق و بررسی، ساخت فیلم تلویزیونی بر اساس کتاب "در کمین گل سرخ" را در گروه انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس این مجموعه تصویب کرده است.

قرارداد اقتباس از این اثر با سیمافیلم بسته شده و قرار است کتاب "در کمین گل سرخ" بعد از اولویت‌بندی در اختیار فیلمنامه‌نویس قرار گیرد تا کارهای لازم برای ساخت فیلم تلویزیونی آن صورت پذیرد.

کتاب "در کمین گل سرخ" را محسن مومنی شریف نوشته که شامل سرگذشت‌ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است و تا کنون به چاپهای متعدد رسیده است.

این کتاب که سرگذشت‌ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش را از دوران کودکی تا شهادت روایت می‌کند در بخش جُنگ و زندگینامه هشتمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع‌مقدس مقام اول را به خود اختصاص داد.

