"سایه ملخ" بایرامی چاپ سومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ سوم "سایه ملخ" که نگاهی متفاوت به جنگ، سنتها و زندگی روستایی دارد و تولید واحد کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است در دست انتشار قرار دارد.

داستان از آنجا شروع می‌شود که صابر یا "من راوی" به شناساندن فضا، حال و هوای داستان و معرفی شخصیتهای داستانی می‌پردازد. تقریبا‌ً از همان ابتدای داستان مشکل اصلی خانواده یعنی عمل چشمان کم سوی پدر خانواده مطرح می‌شود.

داستان در فصل تابستان رخ می‌دهد زمانی که مدرسه‌ها تعطیل هستند و صابر در کنار خانواده در تلاش و تکاپو ظاهر می‌شود. خانواده صابر در تلاشند هر چه زودتر گوسفندان را پروار و با فروش آن موجبات عمل جراحی چشمان پدر را فراهم کنند و پدر از این مسئله کمی عصبانی است و خود را سرزنش می‌کند. داستان به خوبی پیش می‌رود تا اینکه ملخها به مزرعه حمله می‌کنند ورود ملخها به روستا باعث می‌شود سایه مرگ، نیستی و نابودی بر فضای روستا مستولی شود.

فضای نابودی با سایه سیاه هجوم عراقیها به روستا هماهنگ می‌شود. پیوند حمله عراقیها به روستا و حمله ملخها باعث نابودی و نیستی همه چیز می‌شود. صابر و حاتم در تلاشند که از این مهلکه جان سالم به در برده و سرانجام به روستا و پدر کمک کنند که بینایی‌اش را به دست آورد سرانجام پس از بهتر شدن وضع و پایان جنگ، مردان روستا با بخشیدن گوسفندانی چند به صابر و خانواده در سپاس از فعالیتهای او، به اوضاع رنگ بهتری می‌بخشند.

"سایه ملخ" روستایی‌نویسی است که با نثری روان و سلیس داستانی بومی را برای مخاطب روایت می‌کند. زندگی روستایی همراه با سنتهای حاکم بر فضای روستا در قالب شخصیت مردسالاری به وضوح در داستان به چشم می‌خورد. ساده‌زیستی و زندگی سنتی به خوبی توسط نویسنده مطرح و بر فضای داستان سایه افکنده است.

این کتاب در جشنواره‌های مختلفی مانند جشنواره‌های ادبی هنری روستایی و کتاب سال شهید غنی‌پور جوایزی را کسب کرده است.

چاپ سوم "سایه ملخ" در 248 صفحه قطع پالتویی در شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر می‌شود.