فروش سینماها با توجه به افزایش بهای بلیت چشمگیر نیست

سید ضیا هاشمی به خبرگار مهر گفت: فروش سینماها در ابتدای سال با اکران "اخراجی‌ها" شروع بسیار خوبی داشت. این فیلم و دیگر فیلم‌هایی که در ماههای اول سال اکران شد، کمک بسیاری به آشتی مخاطبان با سینما کرده و سینما با استقبال گسترده تماشاگران روبه رو شد.

وی افزود: اما با گذشت زمانی کوتاه، شرایط اجتماعی تغییر کرد و موجب از بین رفتن رغبت مردم به سینما را فراهم کرد، تا جایی که تابستان به عنوان فصل پر رونق سینما مانند اواسط زمستان به فصلی کم رونق تبدیل شد.

تهیه کننده فیلم سینمایی "شوکران" ادامه داد : دو هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان، مردم مجددا استقبال نسبی از سینما داشتند و با شروع ماه رمضان و اجرای طرح اذان تا اذان به تدریج تمایل مردم به تماشای فیلم در سالن‌های سینما افزوده شد اما این استقبال به نسبت ماههای اول سال کمرنگ بود.

هاشمی گفت: شرایط خاص حاکم برجامعه در ماههای اخیر، کاهش در آمد مردم، گرفتاری‌های اقتصادی آنها و افزایش بهای بلیت سینماها ازعوامل کاهش استقبال مخاطبان از سینما محسوب می‌شود. اگر با ارزیابی صحیح و با در نظر گرفتن افزایش بهای بلیت سینماها آمار فروش را با یک دهه قبل مقایسه کنیم متوجه افت کمی و کیفی سینما وکاهش شدید مخاطبان در سالهای اخیر می‌شویم.

وی تعداد مخاطبان و ارقام فروش در ماههای اول سال را مرتبط با فیلم"اخراجی‌ها" دانست وافزود: به جز این فیلم که موفق به فروش استثنایی شد، دیگر فیلم‌ها موفقیتی در فروش کسب نکردند و فروش یک میلیاردی با توجه به افزایش بهای بلیت دلیل استقبال مردم از سینما نیست. در حالی که فیلمی مانند "شوکران" در زمان اکران با بلیت 400 تومانی به فروش یک میلیاردی دست یافت، در شرایط کنونی و با بلیت 3000 تومانی چنین فروشی برای یک فیلم فروش بالا محسوب نمی‌شود.

هاشمی فروش سینماها در نیمه دوم سال را چنین ارزیابی کرد: فیلم‌هایی که در شش ماه دوم سال به اکران در می‌آیند تولیدات نیمه اول سال هستند و اگر اکران آنها با موفقیت همراه نباشد مسلما باید علت آن را جویا شد و برای رفع و جلوگیری از تکرار آن کوشش کرد.

این تهیه کننده توجه به روحیات مردم را امری ضروری توصیف کرد و گفت: ایجاد فضای امن و آرام اقتصادی و اجتماعی برای مردم لازمه پویایی و رشد در عرصه های گوناگون است، امیدواریم با حل مشکلات و رفع نیازهای اولیه مردم شرایط لازم برای پرداختن آنها به امور تفریحی وفرهنگی فراهم آید.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: عرصه فرهنگ در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و وزیر ارشاد با چالش‌های بسیاری رو به رو است. امیدواریم وی با اتخاذ تمهیداتی مناسب برای رفع موانع و حل مشکلات با تعامل و همکاری هنرمندان و فرهنگیان شرایط لازم برای ارتقاء امور فرهنگی در کشور را فراهم کند.