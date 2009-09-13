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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

اواخر هفته آتی صورت می گیرد؛

خروج کامل نظامیان انگلیسی از عراق/ توافق امنیتی با لندن تمدید نمی شود

خروج کامل نظامیان انگلیسی از عراق/ توافق امنیتی با لندن تمدید نمی شود

در حالی که نظامیان انگلیسی چهارشنبه هفته آینده بطور کامل از عراق عقب نشینی می کنند، منابع پارلمانی احتمال تمدید توافقنامه امنیتی میان بغداد و لندن را بسیار ضعیف می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، عقب نشینی نظامیان انگلیسی از شهر بصره در روز چهارشنبه هفته آتی با انتقال به کویت تکمیل می شود.

بر این اساس پس از عقب نشینی این نیروها، حضور انگلیس در بصره تنها به دفتر کنسولگری این کشور در این شهر خلاصه خواهد شد.

از طرفی با پایان اعتبار توافقنامه امنیتی بغداد و لندن که شامل حمایت نیروهای انگلیسی از بنادر و حمل و نقل دریایی عراق می شود، منابع پارلمانی احتمال تمدید مجدد این توافقنامه را بسیار ضعیف می دانند.

بر پایه این گزارش مواضع سیاسی اخیر در پارلمان عراق احتمال تمدید توافقنامه امنیتی با انگلیس را بسیار کاهش داده است.

کد مطلب 946538

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