انگلیس رفتارهای گذشته خود را اصلاح کند/ نگاه ایران به آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پس از دریافت استوارنامه "سایمون گس" سفیر جدید انگلیس با بیان اینکه ملت ایران از رابطه با دولت انگلستان خاطرات منفی زیادی در ذهن دارند، اظهار داشت: البته در مسیر توسعه روابط نگاه ما به آینده است و امیدواریم دولت انگلیس از گذشته خود تجربه خوبی گرفته باشد و در مسیر اصلاح رفتارهای گذشته خود گام بردارد. از این رو مهمترین ماموریت شما به عنوان یک سفیر این است که این خاطرات منفی را به خاطره مثبت تبدیل کنید.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه قصد ندارد رفتارهای اشتباه انگلیس در رابطه با ملت ایران یادآور شود تصریح کرد: ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد و امیدواریم دولت انگلیس بتواند اشتباهات خود را جبران کند.

وی همچنین درباره موضوع هسته ای کشورمان با تاکید بر اینکه موضوع هسته ای از نظر ملت ایران تمام شده است، گفت: داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای حق قانونی و قطعی ملت ایران است و ملت ایران درباره حقوق مسلم خود با کسی مذاکره نمی کند ، البته آمادگی داریم درباره همکاری های بین المللی، حل مشکلات اقتصادی وامنیتی جهان گفتگو کنیم و معتقدیم این موضوعات بدون مشارکت همگانی قابل حل نیست .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات منطقه خاورمیانه راه حل نظامی جوابگو نیست ، تصریح کرد: روش انگلیس و آمریکا را در منطقه اشتباه می دانیم و امیدواریم آن را اصلاح کنند. رویکرد نظامی اگر چه به ملت های منطقه آسیب می رساند اما در این میان بیشترین آسیب را خود دولت های انگلیس و آمریکا متحمل شده اند.

وی اظهار داشت: ایران علاقه مند به داشتن روابط دوستانه با همه کشورها است. متاسفانه کشورهای اروپایی در30 سال گذشته و بخصوص در سالهای اخیر رفتارهایی علیه ملت ایران داشتند. البته باید ببینند که نتیجه رفتارهای آنها چه سودی برایشان داشته است.

احمدی نژاد تصریح کرد: امیدوارم برخی کشورهای اروپایی رفتار خود را در رابطه با ایران اصلاح کنند و بدانند که با چنین رفتارهایی ملت ایران به هیچ عنوان متضرر نمی شود و ملت ایران می داند که چگونه از خود و منافع کشورش دفاع کند.

سفیر جدید انگلیس نیز در این دیدار با بیان اینکه انگلیس به آنچه در گذشته بین دو کشور اتفاق افتاده است به هیچ عنوان افتخار نمی کند،گفت: انگلیس خواهان ایجاد مناسبات مدرن و توسعه روابط بر اساس احترام متقابل با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به زمینه های مشترک ارتقای همکاری های دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی بین ایران و انگلستان گفت: شرایط کنونی فرصت مناسبی به وجود آورده است که روابط خود را بهبود بخشیم و با این اظهارات نیز کاملا موافقم که در توسعه روابط باید به آینده نگاه کنیم.