شکست ذوب آهن در شب صدرنشینی پیکان/ توقف مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، پیکان صدرنشین تازه جدول رده بندی لیگ است. این تیم از توقف مقاومت سپاسی و استقلال به ترتیب مقابل سایپا کرج و تراکتورسازی تبریز و شکست سنگین ذوب آهن برابر مس کرمان نهایت استفاده را برد و با پشت سرگذاشتن استیل آذین بر قله لیگ ایستاد.

در شبی که مقاومت سپاسی برابر سایپا تن به تساوی یک بریک داد و استقلال تهران نیز با همین نتیجه در تبریز متوقف شد، مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر جشنواره گل به راه انداخت و با حساب 5 بر 2 از سد میهمان خود ذوب آهن گذشت. سپاهان دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته بود که موفق شد با حساب 3 بریک از سد پاس همدان عبور کند. دیشب همچنین تیم‌های صبای قم و ملوان بندرانزلی با نتیجه مشابه یک برصفر مقابل استقلال اهواز و فولادخوزستان به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 3 - پاس همدان یک

گل‌ها: احمد جمشیدیان (30 و 70) ابراهیم توره (52) برای سپاهان و هادی اصغری (47) برای پاس همدان

* ابومسلم مشهد یک - راه‌آهن شهرری یک

گل‌ها: مسعود همامی (2 - گل به خودی) برای ابومسلم مشهد و حسین کوشکی (16) برای راه آهن شهرری

* مس کرمان 5 - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: ادینهو (29، 54، 62) فرزاد آشوبی (41 - پنالتی) و مهدی رجب‌زاده (66) برای مس کرمان و محمد حسینی (61) و حسن اشجاری (72) برای ذوب آهن اصفهان

* سایپا کرج یک - مقاومت سپاسی شیراز یک

گل‌ها: کریم انصاری‌فرد (46) برای سایپا کرج و شهرام گودرزی (48) برای مقاومت سپاسی شیراز

* استقلال اهواز صفر - صبا قم یک

گل: عباس محمدرضایی (59)

* ملوان بندرانزلی یک - فولاد خوزستان صفر

گل: آدریانو آلوز (69 - پنالتی)

* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین یک

گل: ایمان رزاقی راد (63)

* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال تهران یک

گل‌ها: محمد ابراهیمی (80) برای تراکتورسازی و فرهاد مجیدی (24) برای استقلال تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- پیکان قزوین 13 امتیاز

2- مقاومت سپاسی شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- استقلال تهران 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- ذوب آهن 11 امتیاز

5- سپاهان اصفهان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+

6- مس کرمان 10 امتیاز - تفاضل گل 2+

7- استیل آذین 10 امتیاز - تفاضل گل 1+

8- پرسپولیس 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

------------------------------------------------

16- پاس همدان 4 امتیاز - تفاضل گل 5-

17- فولادخوزستان 3 امتیاز

18- شاهین بوشهر 2 امتیاز (یک بازی کمتر)

هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 23/6/88

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران