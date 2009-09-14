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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۰

هفته ششم لیگ برتر/

شکست ذوب آهن در شب صدرنشینی پیکان/ توقف مدعیان

شکست ذوب آهن در شب صدرنشینی پیکان/ توقف مدعیان

هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با توقف و شکست مدعیان و صعود پیکان به صدر جدول رده‌بندی آغاز شد تا پس از مقاومت سپاسی شیراز، پیکان قزوین صدرنشین جدید نهمین دوره لیگ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکان صدرنشین تازه جدول رده بندی لیگ است. این تیم از توقف مقاومت سپاسی و استقلال به ترتیب مقابل سایپا کرج و تراکتورسازی تبریز و شکست سنگین ذوب آهن برابر مس کرمان نهایت استفاده را برد و با پشت سرگذاشتن استیل آذین بر قله لیگ ایستاد.

در شبی که مقاومت سپاسی برابر سایپا تن به تساوی یک بریک داد و استقلال تهران نیز با همین نتیجه در تبریز متوقف شد، مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر جشنواره گل به راه انداخت و با حساب 5 بر 2 از سد میهمان خود ذوب آهن گذشت. سپاهان دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته بود که موفق شد با حساب 3 بریک از سد پاس همدان عبور کند. دیشب همچنین تیم‌های صبای قم و ملوان بندرانزلی با نتیجه مشابه یک برصفر مقابل استقلال اهواز و فولادخوزستان به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* سپاهان اصفهان 3 - پاس همدان یک
گل‌ها: احمد جمشیدیان (30 و 70) ابراهیم توره (52) برای سپاهان و هادی اصغری (47) برای پاس همدان

* ابومسلم مشهد یک - راه‌آهن شهرری یک
گل‌ها: مسعود همامی (2 - گل به خودی) برای ابومسلم مشهد و حسین کوشکی (16) برای راه آهن شهرری

* مس کرمان 5 - ذوب آهن اصفهان 2
گل‌ها: ادینهو (29، 54، 62) فرزاد آشوبی (41 - پنالتی) و مهدی رجب‌زاده (66) برای مس کرمان و محمد حسینی (61) و حسن اشجاری (72) برای ذوب آهن اصفهان

* سایپا کرج یک - مقاومت سپاسی شیراز یک
گل‌ها: کریم انصاری‌فرد (46) برای سایپا کرج و شهرام گودرزی (48) برای مقاومت سپاسی شیراز

* استقلال اهواز صفر - صبا قم یک
گل: عباس محمدرضایی (59)

* ملوان بندرانزلی یک - فولاد خوزستان صفر
گل: آدریانو آلوز (69 - پنالتی)

* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین یک
گل: ایمان رزاقی راد (63)

* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال تهران یک
گل‌ها: محمد ابراهیمی (80) برای تراکتورسازی و فرهاد مجیدی (24) برای استقلال تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- پیکان قزوین 13 امتیاز
2- مقاومت سپاسی شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- استقلال تهران 12 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- ذوب آهن 11 امتیاز
5- سپاهان اصفهان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+
6- مس کرمان 10 امتیاز - تفاضل گل 2+
7- استیل آذین 10 امتیاز - تفاضل گل 1+
8- پرسپولیس 9 امتیاز (یک بازی کمتر)
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16- پاس همدان 4 امتیاز - تفاضل گل 5-
17- فولادخوزستان 3 امتیاز
18- شاهین بوشهر 2 امتیاز (یک بازی کمتر)

هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
دوشنبه - 23/6/88
* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 946544

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