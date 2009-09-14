شکست ذوب آهن در شب صدرنشینی پیکان/ توقف مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، پیکان صدرنشین تازه جدول رده بندی لیگ است. این تیم از توقف مقاومت سپاسی و استقلال به ترتیب مقابل سایپا کرج و تراکتورسازی تبریز و شکست سنگین ذوب آهن برابر مس کرمان نهایت استفاده را برد و با پشت سرگذاشتن استیل آذین بر قله لیگ ایستاد.
در شبی که مقاومت سپاسی برابر سایپا تن به تساوی یک بریک داد و استقلال تهران نیز با همین نتیجه در تبریز متوقف شد، مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر جشنواره گل به راه انداخت و با حساب 5 بر 2 از سد میهمان خود ذوب آهن گذشت. سپاهان دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته بود که موفق شد با حساب 3 بریک از سد پاس همدان عبور کند. دیشب همچنین تیمهای صبای قم و ملوان بندرانزلی با نتیجه مشابه یک برصفر مقابل استقلال اهواز و فولادخوزستان به برتری رسیدند.
- نتایج دیدارهای آغازین هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سپاهان اصفهان 3 - پاس همدان یک
گلها: احمد جمشیدیان (30 و 70) ابراهیم توره (52) برای سپاهان و هادی اصغری (47) برای پاس همدان
* ابومسلم مشهد یک - راهآهن شهرری یک
گلها: مسعود همامی (2 - گل به خودی) برای ابومسلم مشهد و حسین کوشکی (16) برای راه آهن شهرری
* مس کرمان 5 - ذوب آهن اصفهان 2
گلها: ادینهو (29، 54، 62) فرزاد آشوبی (41 - پنالتی) و مهدی رجبزاده (66) برای مس کرمان و محمد حسینی (61) و حسن اشجاری (72) برای ذوب آهن اصفهان
* سایپا کرج یک - مقاومت سپاسی شیراز یک
گلها: کریم انصاریفرد (46) برای سایپا کرج و شهرام گودرزی (48) برای مقاومت سپاسی شیراز
* استقلال اهواز صفر - صبا قم یک
گل: عباس محمدرضایی (59)
* ملوان بندرانزلی یک - فولاد خوزستان صفر
گل: آدریانو آلوز (69 - پنالتی)
* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین یک
گل: ایمان رزاقی راد (63)
* تراکتورسازی تبریز یک - استقلال تهران یک
گلها: محمد ابراهیمی (80) برای تراکتورسازی و فرهاد مجیدی (24) برای استقلال تهران
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- پیکان قزوین 13 امتیاز
2- مقاومت سپاسی شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- استقلال تهران 12 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- ذوب آهن 11 امتیاز
5- سپاهان اصفهان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+
6- مس کرمان 10 امتیاز - تفاضل گل 2+
7- استیل آذین 10 امتیاز - تفاضل گل 1+
8- پرسپولیس 9 امتیاز (یک بازی کمتر)
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16- پاس همدان 4 امتیاز - تفاضل گل 5-
17- فولادخوزستان 3 امتیاز
18- شاهین بوشهر 2 امتیاز (یک بازی کمتر)
هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
دوشنبه - 23/6/88
* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران
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