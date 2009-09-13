98 درصد الگوی کشت در گرگان باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین بعداز ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان افزود: تغییر الگوی کشت و مکانیزه شدن کشاورزی در سال اصلاح الگوی مصرف نیاز اساسی است.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت آبی در استان، کشت برنج در منطقه باید محدود شود و برای مهار آبهای سطحی نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شبکه آبرسانی در برخی روستاهای منطقه از جمله زنگیان فرسوده بوده و اصلاح شبکه آب شهرهای گرگان و روستاها نیز باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته گرزین، مدیران برای انتقال آب به استان و سهمیه بندی و جیره بندی آب برای رفع مشکلات موجود باید تلاش کنند.

فرماندار گرگان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت: دستگاه ها و مسئولان در اجرای برنامه های این هفته نباید فاصله بگیرند و باید شرکت یکپارچه داشته باشند.

وی عنوان کرد: شکوه حضور با اقتدار بسیجیان در هفته دفاع مقدس، نمایش قدرت و یادآور حماسه رزمندگان در پشتیبانی از نظام مقدس اسلامی است.

در این مراسم از زحمات علی منصوری رضی معاون سابق سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان قدردانی شد و محمدحسین غریب به عنوان معاون جدید مشغول به کار شد.