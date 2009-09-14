هاجر نجاتیزاده پس از پایان دیدار روز یکشنبه دو تیم ایران و ویتنام و کسب عنوان هشتمی تیم کشورمان در رقابتهای قهرمانی جام ملتهای آسیا به خبرنگار مهر گفت: شاید اگر بازیکنان ایران با دقت و تمرکز بیشتری به وظایف خود عمل میکردند نتیجهای بهتر به دست میآوردیم. حداقل می توانستیم با گرفتن گیم متحمل شکست شویم.
وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی والیبال ایران باید بیشتر تلاش میکردند و با احساس مسئولیت به مراتب بیشتری کار میکردند. قطعا در این صورت به لحاظ نتایج گیمی میتوانستیم بسیار بهتر از این عمل کنیم. هرچند که شاید این در نتیجهگیری نهایی تیم ما تاثیر نمیگذاشت.
نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان که به عنوان سرپرست کل تیم ملی را در سفر به ویتنام همراهی کرده است تصریح کرد: البته با توجه به بی تجربگی بازیکنان در مجموع از عملکرد آنها رضایت دارم. بازیکنان ایرانی نسبت به دیگر تیمهای شرکت کننده در این رقابتها اصلا تجربهای نداشتند که بتوانند ازآن به سود خود استفاده کنند. با این حال موفق شدند در جمع 8 تیم برتر قرار گیرند.
نجاتیزاده تاکید کرد: این موضوع از چشم بسیاری از مسئولان برگزارکننده رقابتها پنهان نماند. حتی مدیران کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) که در محل رقابتها حضور داشتند بارها و بارها از عملکرد تیم ایران تمجید کردند. حتی آنها ابراز امیدواری کردند که طی سالهای آتی نمایندگان ایران را در ردههای بالاتر ببینند.
تیم ملی والیبال زنان کشورمان امروز (یکشنبه) آخرین دیدار خود در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا را با نتیجه صفر بر 3 به ویتنام واگذار کرد و به عنوان هشتم آسیا دست یافت.
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