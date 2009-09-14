دکتر امیر احسان کرباسی زاده عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که جامعه ما تاچه اندازه به نقد و تفکر انتقادی برای توسعه همه جانبه نیاز دارد؟ با اشاره به اینکه نقد در جامعه ما چندان علمی و منصفانه نیست، گفت: اغلب آنچه در مطبوعات دیده می شود چیزی است از مقوله نقد تأثری. بدین معنا که منتقد تنها تأثرات حسی و برداشتهای احساساتی خود را از بیان می کند و به محتوا چندان کاری ندارد.

به عنوان مثال برای نقد افکار کسی به منشأ افکار او پرداخته می شود و یا منتقد با برچسب زدن بر کار شخص دیگر زحمت تحلیل ساختار و انسجام درونی ان را به خود نمی دهد.

وی افزود: نقد باید به یک عادت فکری تبدیل شود. متأسفانه وضعیت نظام آموزشی ما به گونه ای است که در آن کمتر شاهد ترویج روحیه نقادانه و انتقادی هستیم.

کرباسی زاده در پاسخ به این سؤال که فلسفه تا چه اندازه به بهبود تفکر انتقادی در جامعه کمک می کند ؟ اظهارداشت : تفکر انتقادی مهارتی است که با بدست آوردن آن می تواند بصورت روشن و عقلانی اندیشید. کسب چنین مهارتی قابلیت انجام فعالیتهای بسیاری را در پی خواهد داشت .

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران فهم ارتباط منطقی بین ایده ها و مفاهیم متفاوت، اقامه کردن استدلال له یا علیه یک مسئله و ارزیابی قوت استدلالهای ارائه شده، تشخیص و عیب یابی در استدلال آوری دیگران، بازشناسی اهمیت و ربط ایده های مرتبط با یک موضوع و تأمل انعکاسی بر روی باورها و توجیهاتی که برای انها می آوریم را از جمله دستاوردهای تفکر انتقادی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه با استدلال در ارتباط است و مهمترین کار فیلسوفان روشن اندیشی و سعی در پیدا کردن روابط منطقی میان مفاهیم کلی است، گفت: فلسفه در پرورش تفکر انتقادی سهم مهمی ایفا می کند.