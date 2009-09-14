بنفشه حجازی پژوهشگر و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه مجوز چاپ جلد پنجم از مجموعه 6 جلدی "بررسی جایگاه زن ایرانی" با نام "تاریخ خانم‌ها" صادر شد متوجه شدیم عکسهای کتاب همراه با نسخه‌ای که به ارشاد داده شده نبوده به همین دلیل عکسها را به ارشاد داده‌ایم.

وی ادامه داد: از آنجا که این کتاب تاریخی است بیش از 50 عکس با موضوع زنان در دوره قاجار دارد که البته همه آنها باحجاب است به همین دلیل فکر نمی‌کنم در این زمینه با مشکلی روبه رو شویم. از آنجا که متن کتاب بدون هیچ اصلاحیه‌ای مجوز گرفته است امیدوارم عکسها هم مورد تایید قرار گیرد که کتاب تا ایام هفته کتاب منتشر شود.

حجازی درباره جلدهای دیگر این مجموعه توضیح داد: تا کنون جلدهای اول تا چهارم منتشر شده، جلد ششم که در وزارت ارشاد است هنوز مجوز نگرفته است و جلد پنجم به همت نشر "قصیده‌سرا" منتشر خواهد شد.

شاعر مجموعه "اعتراف می‌کنم" افزود: جلد پنجم در440 صفحه به زندگی زنان در دوره قاجار می‌پردازد که ذیل آن مسائل زنان در دوره مشروطه و اول پهلوی با دید مستندگونه مرور می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سندی منحصر به فرد که تا کنون درکتابی به چاپ نرسیده است در کتاب اخیر شما وجود دارد؟ بیان کرد: دوره قاجار دوره‌ای است که نویسندگان و مورخان زیادی بدان پرداخته اند به همین دلیل کمتر سندی هست که تا کنون بدان توجه نشده من هم هر سندی که درباره زنان در دوره قاجار به دست رسید در کتاب آورده‌ام به ویژه از مرکز اسناد ملی هم سندهایی آورده‌ام که فکر می‌کنم منحصر به فرد هستند و تاکنون جای دیگری درباره آنها بحث نشده است.

نویسنده کتاب "تاریخ هیچکس؛ بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر زندیه و افشاریه" ادامه داد: مثلا اسنادی درباره ممنوعیت سفر زنان و شرایط و دلایل آن، ممنوعیت بازداشت زنان و اینکهبه جای آنها شوهرانشان را می گرفتند در این کتاب آورده شده است.

حجازی با اشاره به اینکه درباره این دوره از تاریخ ایران کتابهای زیادی توسط نویسندگان داخلی و خارجی نوشته شده که هر کدام زاویه دید خاص خود را دارند عنوان کرد: نگاه هر نویسنده با نویسنده دیگرمتفاوت است ولی بیشتر کتابها موضوعی هستند ولی من سعی کردم به طور کلی به مسایل زنان در دوره قاجار بپردازم.

نویسنده "ادبیات کودکان و نوجوانان؛ ویژگیها و جنبه‌ها" ادامه داد: مثلا من اگر می‌خواستم به زنان شاعر قاجاریه بپردازم تعداد آنها آنقدر زیاد بود که کتاب را از تعادل خارج می کرد به همین دلیل تعدادی از آنها را انتخاب کرده و سرگذشتشان را در این کتاب آوردم.

وی در پایان با اشاره به کتاب "تذکره اندرونی؛ شرح حال شاعران زن سده 13 تا پهلوی اول" که سا ل 83 منتشر شده است گفت: یهتر دیدم در کتابی مجزا به آثار و زندگی زنان شاعر ایران بپردازم که حاصل آن کتاب "تذکره اندرونی" شد که تعدادی از شاعران آن مجموعه که به دوره قاجار مربوط بود در "تاریخ خانم‌ها" آوردم.

تا کنون از این پژوهشگر و شاعر، کتابهای "به زیر مقنعه" (بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول تا عصر صفوی)، "ضعیفه" ( بررسی جایگاه زن ایرانی در عصرصفوی)، "تاریخ هیچکس"( بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر زندیه و افشاریه) و "زن تاریخ" (بررسی جایگاه زن از عهد باستان تا پایان دوره ساسانیان) در فاصله سالهای 76 تا 87 منتشر شده است.