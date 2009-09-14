به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ساوث هامپتون موفق به ساخت چوب زیر بغل هوشمندی شده اند که با استفاده از حسگرهایی خاص می تواند به کاربر اعلام کند درست از این عصا استفاده می کند یا نه. این عصای جدید از حسگرهایی مشابه حسگرهای بازی نینتندو استفاده کرده و بسیار ارزان قیمت است.

به گفته محققان تعداد افرادی که نیازمند خدمات فیزیوتراپی هستند رو به افزایش است اما در عین حال فیزیوتراپها معتقدند افراد همیشه به درستی از این عصاها استفاده نمی کنند. تا کنون روشی برای کنترل استفاده درست از این چوبهای زیر بغل نبوده است و در عین حال استفاده نادرست و مکرر از این عصاها می تواند آسیبهای واردآمده به بیمار را تشدید کند.

اما عصاهای جدید به کاربران نشان می دهد چگونه باید از آنها استفاده شود و وزن مجاز وارد شده بر روی پای آسیب دیده چه مقدار باید باشد. در این صورت دوره بهبود بیماران کوتاه تر شده و از میزان خطر آسیبهای ناشی از وارد آمدن فشار زیاد بر روی پای مجروح کاسته خواهد شد.

عصا به سه شتاب سنج که می تواند حرکات را ردیابی کند، حسگر فشار که می تواند وزن وارد شده بر روی پای آسیب دیده را محاسبه کند و جایگاه مخصوصی برای قرار گیری دست بیمار برخوردار است.



بر اساس گزارش زی نیوز، اطلاعات این حسگرها به رایانه ای انتقال داده می شود و در صورت استفاده نادرست از ابزار، این اطلاعات به عصا انتقال داده شده و عصا کاربر را از شیوه نادرست راه رفتنش آگاه می کند.