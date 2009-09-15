"زوفکو" هفته آینده به ایران می آید / مربی کروات اختیار تام دارد

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این مربی اهل کرواسی 53 سال سن داشته و از مربیان سرشناس اروپایی است. ما بعد از دریافت بیوگرافی کامل این مربی و انجام توافقات اولیه مقدمات سفر این مربی را به ایران فراهم کرده ایم و وی روز دوشنبه هفته جاری برای دریافت روادید به سفارت ایران مراجعه کرده است و امیدواریم تا هفته آینده وارد تهران شود.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان با بیان اینکه این مربی اهل کروات در صورت قطعی شدن حضورش در ایران بلافاصله کار خود را با تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان آغاز می کند، خاطرنشان کرد: باید منتظر آمدن این مربی باشیم زیرا وی مربی سرشناسی است و باید با بررسی شرایط هندبال و امکانات ما و نوع قرارداد موافقت خود را برای هدایت تیم ملی اعلام کند.

وی تاکید کرد: درهیچ کجای دنیا برنامه مدونی به عنوان اردوهای تدارکاتی اجرا نمی شود و این مسئله تنها در ایران مرسوم است. بیشتر کشورهای مطرح هندبال دنیا بر روی آماده سازی ورزشکار در داخل باشگاه ها و لیگ ها تاکید دارند. ما نیز با کمک همین مسئله تلاش می کنیم در بین برگزاری مسابقات لیگ برتر اردوهای تدارکاتی را برنامه ریزی کنیم.

رحیمی تصریح کرد: خوشبختانه این مربی سابقه کار در باشگاه های آسیا را داشته و از هندبال این قاره وایران شناخت نسبی دارد با این وجود در ابتدا بهترین نفرات خود را در رده بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به وی معرفی می کنیم و در طول برگزاری لیگ برتر نیز به این مربی کروات در انتخاب یا کم و زیاد کردن نفرات اختیار تام می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان اعتقاد به این مسئله نداریم که مربی اگر نتیجه نگرفت با او قطع همکاری کنیم به همین دلیل بعد از حضور درجام ملتهای آسیا تنها شیوه و نوع کار این مربی بررسی خواهد شد.