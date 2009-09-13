تفاهمنامه همکاری استانهای دیالی عراق و کرمانشاه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک مجید غفوری استاندار کرمانشاه و عبدالناصر محمد محمود المهداوی استاندار دیالی عراق، تفاهمنامه ای در27بند در راستای تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری های اقتصادی، اجتماعی ، فنی و مهندسی دو استان به امضا رسید.

امنیت مسیر تردد زوار ایرانی به عراق در راس این تفاهمنامه قرار دارد که بر اساس آن طرف عراقی تعهد کرد امنیت مسیر تردد زوار ایرانی از مرز خسروی از تاریخ 28/6/88 تضمین و مسیر زوار ایرانی برای تردد از مرز خسروی از تاریخ فوق با امنیت کامل آغاز شود.

ایجاد بازارچه های مرزی خسروی ، منذریه و سومار ، مندلی در جهت توسعه و تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی بین دو کشور به ویژه استانهای دیالی و کرمانشاه از دیگر بندهای مهم این تفاهم نامه است.

تبادل مرسولات پستی دو کشور کما فی سابق از طریق مرز بین المللی خسروی، منذریه ، معرفی مسوولان مرزبانی دو استان به یکدیگر جهت رفع مشکلات احتمالی ، پی گیری موضوع بیمه خودروهای دو طرف ، فعالیت شبانه روزی تجار در مرز خسروی، انجام تورها و بازدید های منطقه ای توسط تجار دو استان ، برگزاری جلسات مستمر اتاقهای بازرگانی دو استان و رفع هرگونه اختلاف و شکایت ناشی از تجارت کالا و خدمات با مرجعیت و حکمیت اتاقهای بازرگانی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

همچنین اعلام آمادگی طرف ایرانی برای ارایه خدمات آموزشی کوتاه مدت به کشاورزان و همکاری مشترک در زمینه کشاورزی از دیگر بندهای این تفاهم نامه است که بر اساس آن طرف ایرانی موافقت کرد یک واحد دامی 20راسی گاو داری شیری را به عنوان هدیه حسن نیت و ترویج کشاورزی در استان دیالی عراق احداث کند.

پذیرش کلیه طرح های اجرایی در خصوص آب و فاضلاب ، برق، مخابرات، پزشکی و کشاورزی و دامپروری و بازرگانی و صنعتی از سوی طرف ایرانی و اعلام فهرست همه مناقصه ها و پروژه های در دست اجرا از سوی طرف عراقی از دیگر بندهای این تفاهم نامه مشترک می باشد.

بررسی راههای مبادله دانشجو و استاد و تامین کادر پزشکی و درمانی و کالاهای پزشکی و دارویی و پذیرش بیماران قلبی در بیمارستانهای شهر کرمانشاه نیز در ادامه این تفاهم نامه آمده است.

همچنین برگزاری جلسه کارگروه مشترک امنیتی با محوریت مبارزه با قاچاق کالا ، تقویت و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی عراق جهت حمل و نقل زائرین، اجرای استانداردهای لازم حمل و نقل در خصوص تانکرهای حامل سوخت به ایران از دیگر بندهای این تفاهم نامه 27 بندی است.

در قالب این تفاهم نامه مشترک مقرر شد کمیته مشترک همکاری های فنی با حضور کارشناسان دو طرف به منظور برگزاری جلسات مشترک ماهیانه و نوبتی در بعقوبه و کرمانشاه با هدف اطلاع از نیازمندیهای طرفین و رفع مشکلات فی مابین تشکیل شود و روسای گمرک شهرستانهای مرزی و فرمانداران دو استان برای هماهنگی های بیشتر جلسات مستمر برگزار کنند.