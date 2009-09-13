شرایط زندان بگرام در افغانستان بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا حقوق بیشتری برای زندانیان پایگاه بگرام در افغانستان قائل می شود. بر اساس این گزارش بیش از 600 زندانی این زندان از این پس می توانند از داشتن حق وکیل و دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، برخوردار شوند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، طبق دستور العمل جدید وزارت دفاع این کشور زندانیان بگرام برای این کار اجازه استفاده از مشاوران حقوقی ارتش آمریکا را می یابند.

بر این اساس، مشاوران ارتش آمریکا اجازه خواهند داشت اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات بیگناهی موکلان خود در زندان بگرام را جمع آوری کنند. در همین حال نیویورک تایمز از تشکیل کمیسیونهای نظامی ویژه برای بررسی پرونده زندانیان درباره این تصمیم دولت آمریکا خبر داد.

به گفته مقامهای آگاه آمریکایی، برنامه جدید دولت طی هفته های آینده برای تصمیم گیری به کنگره این کشور ارائه می شود. دولت اوباما در حال حاضر مشغول بررسی اسناد حقوقی مربوط به زندانیان بگرام است که از زمان جرج بوش به جا مانده است.

گفتنی است زندان بگرام که به گوانتانامو افغانستان معروف شده در یک پایگاه نظامی به همین نام در شمال کابل واقع شده و برخی زندانیان از حدود شش سال پیش در این محل نگهداری می شوند. بیشتر این افراد به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی و بدون اینکه محاکمه شوند در زندان به سر می برند.