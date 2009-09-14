پیشرفت مسکن مهر در کشاکش آمارهای متناقض

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت دو سال از طرح مسکن مهر در کرمان متقاضیان این طرح خواهان اطلاع رسانی شفاف مسئولان در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی و زمانبندی اتمام طرح مسکن مهر و اعلام دلایل کندی انجام این طرح در کرمان هستند.

آنچه که مسلم است طرح مسکن مهر در کرمان شاهد پیشرفت مناسبی نبوده است و به گفته مسئولان دلیل عمده این مشکل عدم تخصیص به موقع اعتبارات این طرح می باشد که بسیاری از بی خانمهای استان به آن دل بسته اند.

مسکن مهر در کرمان از پیشرفت قابل قبول برخوردار نیست

در شهر کرمان تاکنون این طرح از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخودار نبوده است و دلیل اصلی این مشکل عدم وجود نقدینگی در شرکت های تعاونی مسکن مهر و همچنین عدم واگذاری زمین در ماههای ابتدایی طرح ذکر می شود و درخصوص پیشرفت فیزیکی این طرح در 19 شهرستان استان نیز اطلاع رسانی نشده است.

هر چند که طی ماههای اخیر به نظر می رسد توجه بیشتری از سوی مسئولان استان درخصوص اجرای این طرح صورت گرفته است اما ارائه آمارهای متناقض در زمینه پیشرفت فیزیکی طرح توسط مسئولان نشان می دهد هنوز هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف در راستای اجرای این طرح صورت نگرفته است.

پیشرفت مسکن مهر بین 5 تا25 درصد

رئیس مسکن و شهرسازی کرمان در بازدید 2 ماه قبل خبرنگاران کرمان از طرح مسکن مهر در کرمان از پیشرفت 5 تا 25 درصدی طرح مسکن مهر در کرمان سخن گفت و با وجود عدم آماده سازی این طرح در استان کرمان افزود: در اجرای طرح مسکن مهر در مقایسه با سایر استانها عقب نیستیم.

فرج الله عطایی خاطر نشان کرد: تنها 5 استان نسبت به کرمان از وضعیت بهتری برخوردارند و متوسط پیشرفت مسکن مهر در کرمان وضعیت نگران کننده ندارد.

وی عدم توسعه این طرح را به دلیل عملکرد نامناسب تعاونی های مسکن مهر و شرایط اقلیمی کرمان اعلام کرده بود.

22 تعاونی مسکن مهر انصراف داده اند

عطایی همچنین از معرفی 35 هزار و 990 نفر توسط اداره کل تعاون برای شرکت در طرح مسکن مهر خبرداد و اضافه کرد: از این تعداد 20 هزارو 942 نفر واجد شرایط شرکت در این طرح هستند.

وی گفت: تاکنون وضعیت 218 شرکت تعاونی مسکن در کرمان بررسی شده است و 22 تعاونی از شرکت در طرح مسکن مهر استان کرمان انصراف داده اند.

رئیس مسکن و شهرسازی استان کرمان خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح مسکن مهر در کرمان اختصاص 414.8 هکتار زمین مورد تفاهم قرار گرفته است.

این درحالی است که سرپرست اداره کل تعاون کرمان در جلسه ای که روز گذشته به مناسبت هفته تعاون برگزارشد از پیشرفت 30 درصدی طرح مسکن مهر خبرداده است و این سوال مطرح می شود طرحی که طی 2 سال به گفته رئیس مسکن و شهرسازی کرمان 5 تا 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است چگونه پس از گذشت تنها 2 ماه 30 درصد پیشرفت کرده است.

مسکن مهر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد!

کریم فکری در این خصوص اظهار داشت: از آغاز طرح مسکن مهر در کرمان تاکنون 224 تعاونی مسکن تشکیل شده است که از این تعداد 126 شرکت تعاونی 230 هکتار زمین دریافت کرده اند.

وی افزود: 5 هزار و 200 فقره وام مسکن نیز به 12 تعاونی مسکن در قالب این طرح برای ساخت همین تعداد واحد مسکونی پرداخت شده است.

فکری عنوان کرد: تسریع در اجرای این طرح نیاز به روان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت های تعاونی دارد.

سال آینده اولین واحد های مسکن مهر تحول متقاضیان می شود

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده تعدادی از این واحد ها تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

سرپرست اداره کل تعاون کرمان با اشاره به پیشرفت 30 درصدی این طرح در استان از ثبت نام 21 هزار نفر افراد واجدالشرایط در این طرح خبرداد.

طرح مسکن مهر در کرمان بزودی شتاب می گیرد

معاون استاندار کرمان نیز در زمینه دلایل عدم پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در کرمان، عدم اختصاص تسهیلات بانکی را دلیل اصلی در اجرای کند این طرح دانست و گفت: بزودی با حل مشکل اعتبارت بانکی طرح مسکن مهر در کرمان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

جواد کمالی با اشاره به آغاز این طرح در استان همزمان با سایر استانها افزود: این محدودیت نیز در یک مقطع زمانی خاص روی داد و سبب بروز برخی مشکلات در اجرای این طرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت رفع موانع و اجرایی شدن این طرح مشکل مسکن بسیاری از مردم برطرف می شود خواستار همکاری همه دستگاههای مربوط به این طرح شد.

کمالی دلیل رکود بازار مسکن را نیز به دلیل مراجعه ده ها هزار نفر به تعاونی های مسکن مهر دانست و گفت: تقاضای مسکن از بخش خصوصی کاهش یافته است و تعادل نسبی نیز در عرضه و تقاضا به وجود آمده به همین دلیل عملا نوسانات قیمت مسکن و زمین کاهش یافته است.