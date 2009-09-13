به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال اعلام رای کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ مبنی بر محرومیت دو ساله رضا نصیری، بازیکن تیم فوتبال کوثر لرستان از حضور در تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال در تیرماه گذشته، این پرونده برای رسیدگی به سایرعوامل مرتبط با آن همچنان مفتوح باقی ماند که جلسه رسیدگی به عوامل مرتبط ساعت 12:30 فردا (دوشنبه) در محل فدراسیون فوتبال تشکیل خواهد شد.

به گفته احمد هاشمیان، رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال جلسه رسیدگی به دیگر عوامل مرتبط با پرونده مذکور با حضور اعضای کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ و تعدادی از مدعوینی که متخلف (رضا نصیری) آنها را در اقدام به دوپینگ خود موثر دانسته است، برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این نشست 5 عضو کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ، پس ازشنیدن اظهارات عوامل مرتبط با پرونده مذکور که بازیکن متخلف آنها را در اقدام به دوپینگ موثر دانسته‌اند، رای نهایی خود را در خصوص میزان مشارکت سایرعوامل در تخلف دوپینگ بازیکن مذکور اعلام خواهد کرد.

این جلسه قرار بود دوشنبه هفته گذشته برگزار شود اما جمع اعضا کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ فدراسیون فوتبال به حدنصاب نرسید و برگزاری جلسه یاد شده به فردا موکول شد.