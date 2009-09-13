جنگ افغانستان و طرح خدمات درمانی؛ عوامل کاهش محبوبیت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی تاگس شاو، اقدامات اخیر "باراک اوباما"، سبب کاهش میزان محبوبیت وی در میان آمریکایی ها شده به طوریکه این میزان طی ماههای اخیر با روند مداوم نزولی همراه بوده است.

بر این اساس، تصمیم اوباما به اجرای طرح اصلاح بیمه خدمات درمانی و اعزام 6 هزار نیروی نظامی دیگر به افغانستان از جمله مهمترین عواملی است که رویکرد منفی مردم آمریکا علیه رئیس جمهورشان را به دنبال داشته است.

درباره جنگ افغانستان اوباما با این شعار که اصلی ترین وظیفه اش تامین امنیت برای کشور است، ماموریت ویژه ای را به ارتش آمریکا دراین کشور داده که سبب افزایش تلفات آمریکاییها شده است.

بر این اساس، کشته شدن دهها نظامی آمریکا طی عملیاتهای ماه گذشته درافغانستان موجی از نارضایتی را در میان مردم آمریکا برانگیخته است. در همین حال بسیاری از شهروندان این کشور خواستار پایان یافتن حضور نظامی واشنگتن در افغانستان شده اند.

از سوی دیگر طرح اصلاح خدمات درمانی ارائه شده از سوی اوباما، مخالفتهای گسترده ای را به همراه داشته و به ویژه طی روزهای اخیر خیل عظیمی از مخالفان را به خیابانهای آمریکا کشانده است.

این در حالی است که کاهش ماه به ماه محبوبیت اوباما در آمریکا نگرانیهایی را در محافل نزدیک به وی ایجاد و آنها را وادار به اندیشیدن راهکاری برای جلوگیری از این امر کرده است.