کشف یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده/درگیریهای مسلحانه در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، نیروهای ارتش عراق امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الحویجه در غرب کرکوک را کشف و خنثی کردند.



نیروهای پلیس نیز، پنج فرد تحت پیگرد را در منطقه حی العامل در غرب موصل دستگیر کردند.



همچنین دو فرد تحت پیگرد که اقدام به ساخت بمبهای دست ساز می کردند، در منطقه الیبسات در غرب موصل دستگیر شدند.



از سوی دیگر تروریستها در یک اقدام جنایتکارانه، همسر یک افسر پلیس و سه کودک وی را در شهر کرکوک به قتل رساندند.



خبر دیگر اینکه فرمانده پلیس استان دیاله از بازگشت مجدد سرکدگان القاعده به برخی مناطق این استان خبر داد.



به گفته سرلشگر عبدالحسین الشمری، اطلاعات موثقی مبنی بر تحرک عناصر مسلح وابسته به القاعده در استان دیاله در دست است.



رسانه های عراق همچنین از وقوع درگیریهای مسلحانه میان نیروهای ارتش و تروریستهای مسلح در جنوب غربی کرکوک خبر دادند.



بر اثر این درگیریها، پنج نظامی عراقی کشته شدند؛ همچنین دو نفر از تروریستها نیز به هلاکت رسیدند.



کشف سه فروند موشک کاتیوشا در شمال تکریت مرکز استان صلاح الدین و دستگیری 14 فرد تحت پیگرد در استان بابل از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.