آمادگی ایران برای ساخت خط لوله گاز پاکستان

علیرضا غریبی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای ساخت خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز از نظر فنی و مهندسی مشکلی ندارد، گفت: همچنین مجموعه پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی نیز در این بخش ها به سطح قابل قبولی رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه در صورت تامین مالی هیچ گونه مشکلی برای ساخت خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار در کشورهای همسایه همچون پاکستان توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اساسنامه موجود امکان حضور در مناقصات بین المللی برای شرکت مهندسی و توسعه گاز وجود ندارد.

این مقام مسئول یادآور شد: اما پیش بینی می شود با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تغییر در اساسنامه امکان حضور در مناقصات خارجی و کشورهای همسایه نیز فراهم شود.

به گزارش مهر، حجت الله غنیمی فرد نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح پیش از این از برگزاری نشست مشترک با گازپروم روسیه و پاکستان در تهران برای ساخت خط لوله گاز در آینده ای نزدیک خبرداده و به خبرنگار مهر گفته بود: 4.5 سال بعد از امضای قرارداد باید صادرات گاز ایران به کشور پاکستان با تکمیل ساخت خط لوله آغاز شود.

وی افزوده بود: در این مدت مذاکرات دو کشور در رابطه با موارد فنی پیگیری می شود که پیش بینی ما این است که از سال 2014 میلادی فروش گاز به این کشور آغاز شود.

گفتنی است، قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان سوم خرداد ماه سالجاری در حضور روسای جمهوری دو کشور امضا و به صورت رسمی مبادله شده بود.

