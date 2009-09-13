استیل آذین به دیدار صنعت نفت آبادان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین عصر روز دوشنبه و 24 ساعت بعد از دیدار با پیکان قزوین در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌رود.

در این دیدار که ساعت 17 روز دوشنبه در ورزشگاه کارگران برگزار می‌شود، تیم استیل آذین با نفرات ذخیره و بازیکنانی که در مسابقه با پیکان حضور نداشتند به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با هدایت بیژن ذوالفقارنسب خود را برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول آماده می کند. این تیم چندی است اردوی آماده سازی خود را در تهران برپا کرده است.