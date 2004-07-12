مذاكرات رسمي هياتهاي عالي رتبه ايران و سنگاپور انجام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي با اشاره به رشد مناسبات اقتصادي، آمادگي تهران براي توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي در همه زمينه ها با سنگاپور بر اساس احترام به متقابل را اعلام كرد.

رييس جمهوري بااشاره به موانع بوروكراسي در اقتصاد ايران و اصلاحات اقتصادي دولت و فراهم شدن زمينه براي سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: سياست روابط با كشورهاي دنيا براساس احترام متقابل باعث شده تا بتوانيم از امكانات دنيا استفاده مطلوبي انجام دهيم.

خاتمي با اشاره به ثبات و رشد اقتصادي در كشورمان، حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران را زمينه ساز حضور آنها در خاورميانه و آسياي ميانه دانست.

رييس جمهوري گفت: دو كشور مي توانند در زمينه سرمايه گذاري مشترك در بازارهاي وسيع و حساس منطقه با يكديگر فعاليت كنند.

خاتمي همچنين موفقيت اي كشور در توليد گندم، احداث سدها و افزايش محصولات پتروشيمي را برشمرد و از گسترش فعاليت بخش خصوصي در صنايع و زمينه هاي مختلف اقتصادي كشور خبر داد.

رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با تبيين برنامه هاي ايران در دستيابي به فناوري صلح اميز هسته اي، از برخورد هاي دوگانه با كشورهاي داراي برنامه اتمي ابراز تاسف كردو گفت: اگر سلاحهاي اتمي خطرناك است جهان بايد نسبت به برنامه هاي اتمي كشورهايي كه حتي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي هم نيستند، نگران باشد.

رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه در سياست دفاعي ما سلاحهاي كشتار جمعي به هيچ وجه جايگاهي ندارد، گفت: ايران مبتكر و بدنبال طرح خاورميانه عاري از سلاحهاي اتمي بوده و هست و داوطلبانه پروتكل الحاقي آژانس انرژي اتمي و تعليق غني سازي را اجرا كرده است.

در اين ديدار كه آقايان خرازي و صوفي وزراي خارجه و تعاون كشورمان و وزراي خارجه و جوان سنگاپور نيز حضور داشتند، آقاي گوچوك تونگ نخست وزير سنگاپور، با اشاره به ظرفيت هاي موجود براي تحكيم بيشتر همكاريهاي سياسي، اقتصادي، خواستار تدوين چارچوبي براي سرمايه گذاري بيشتر تجار و بخش خصوصي دو كشور شد.

وي با اشاره به جايگاه مهم تاريخي و جغرافيايي ايران و ظرفيت هاي اقتصادي بالاي آن گسترش روابط كشورش با ايران را حائز اهميت زيادي دانست و ابراز اميدواري كرد كه اين سفر باعث درك عميق تر ميان دو كشور و زمينه ساز گسترش هرچه بيشتر روابط شود.

وي با اشاره به پيوست آتي كشورش به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و وجود برخي نگرانيهاي جامعه جهان نسبت به فعاليتهاي اتمي برخي كشورها، از توضيحات تهران در خصوص دستيابي به فناوري صلح آميز اتمي قدرداني كرد.

وي پيشنهاد كرد كه مقامات دو كشور مذاكرات خود را براي امضاي توافقات كليدي همكاريهاي اقتصادي دنبال نمايند.

وي بر توافقات حذف ماليات مضاعف، تجارت آزاد در محدودهاي مشخص و جذب سرمايه گذاري خاريج به عنوان اسناد مهم در جهت توسعه مناسبات اقتصادي تاكيد كرد.

نخست وزير سنگاپور همچنين از رييس جمهور كشورمان براي سفر به اين كشور دعوت رسمي كرد.

طرفين در اين مذاكرات در خصوص راههاي مبارزه با تروريسم و ترويج گفتگوي تمدنها بحث و تبادل نظر كردند.