اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، چهار نفر از تکواندوکاران شهرستان کرج به پنجمین دوره مسابقات آسیایی راه پیدا کردند.

در بخش بانوان محدثه موسوی، پریشاد قربانی، فاطمه رضاییان و در بخش آقایان حسام گل محمدی قهرمانانی هستند که توانسته اند به این مسابقات اعزام شوند.

همچنین نرگس حسینی و محمدرضا رضایی از شهرستان کرج به عنوان مربی تیم ملی را همراهی می کند.

مسابقات قهرمانی آسیایی تکواندو مهرماه در جزیره آزاد کیش برگزار می شود.

پنج نفر از تکواندو کاران شهرستان کرج به مسابقات جهانی راه پیدا کردند

پنج نفر از تکواندوکاران شهرستان کرج به عنوان اعضا تیم ملی به مسابقات جهانی راه پیدا کردند.

در بخش بانوان فاطمه نعمتی، سمانه ششپری و سهیلا سیاحی و در بخش آقایان یوسف کرمی و میثم باقری قهرمانان این شهرستان هستند که به مسابقات جهانی اعزام شده اند.

همچنین مینو مداح به عنوان مربی تیم ملی را همراهی می کند.

این مسابقات در نیمه دوم مهرماه در کشور دانمارک برگزار می شود.

اعلام برنامه هیئت فوتبال برای حضور پر قدرت نمایندگان کرج در لیگ دسته 3 کشور

درخشش مشترک میان مدیران و مسئولان دو باشگاه فجر شهید کلهر و شهرداری کرج و اعضای هیئت فوتبال راه های حضور پر قدرت نمایندگان کرج در فصل جدید لیگ دسته 3 کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست محمد محمودی رئیس هیئت با بیان اینکه هدف هیئت فوتبال موفقیت نمایندگان فوتبال این شهر در رده های مختلف کشوری است از اعلام آمادگی این هیئت برای همکاری با دو تیم فجر شهید کلهر و شهرداری برای حضور پر قدرت در مسابقات سال جاری خبر داد.

همکاری در خصوص برگزاری شایسته بازیهای خانگی این دو تیم با جذب بازیکنان کمکی و ارائه زمین تمرین از مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

رقابتهای لیگ دسته سوم باشگاه های کشور اواخر مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

با مشارکت شورا و شهرداری نورافکن های زمین فوتبال ساحلی کرج نصب می شود

به دنبال بازدید اباذر خدابین عضو شورای شهر کرج از زمین در حال احداث فوتبال ساحلی کرج اعتبار لازم برای تامین روشنایی و نصب نورافکنهای این زمین از سوی شورای شهر و شهرداری تامین شد.

هم اکنون زمین ساحلی کرج مراحل پایانی احداث خود را پشت سر می گذارد و با موافقت شورای شهر و تامین اعتبار لازم از سوی شهرداری کرج مشکل نور این زمین و محدودیت برگزاری تمرینات و بازی ها در شب برطرف می شود.