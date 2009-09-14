58 کتابخانه عمومی در استان همدان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاضل عبادی عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه 11 محور برای توسعه کتابخانه ها در استان همدان در نظر گرفته شده است، افزود: توسعه فیزیکی کتابخانه های عمومی استان یکی از اولویتهای مهم در برنامه های جاری امور کتابخانه های استان است.

وی تصریح کرد: افزایش کتاب در کتابخانه های عمومی از دیگر محورهای توسعه کتابخانه ها است که در این مورد در سال جاری کتاب های استان همدان 25 تا 30 درصد در سطح استان افزایش یافته است.

عبادی با بیان این مطلب که آموزش نیروهای انسانی، تجهیز کتابخانه های به رایانه و اینترنت از دیگر اقدامات انجمن بوده است، ادامه داد: از سال 86 تاکنون با افزایش 30 درصدی اعضاء در کتابخانه های عمومی استان روبرو بوده ایم.

وی اعلام داشت: در سال جاری افزون بر هشت میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی به بخش کتابخانه ها اختصاص داده شده است.

عبادی سرانه فضای کتابخانه ها برای هر 100 نفر در استان همدان را دو متر اعلام کرد و در ادامه یادآور شد: این سرانه برای هر فرد در شهرستان همدان هشت دهم متر مربع بود که در حال حاضر به 2.2 متر مربع افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از کتابخانه های کوی کوثر، دره مراد بیگ و توسعه کتابخانه عمومی مریانج در همدان این سرانه به 2.5 متر مربع برای هر نفر خواهد رسید.