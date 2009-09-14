تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و سوم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم و چهارم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهاردهم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: حسین خانبان و سعید علی‌نژادیان، داورچهارم: پیروز سیف‌اله



- چهارمین روز از دومین دوره مسابقات پارالمپیک 2009 آسیایی امروز در توکیو ژاپن پیگیری می شود.

- کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به عوامل مرتبط با پرونده دوپینگ بازیکن تیم فوتبال کوثر لرستان امروز تشکیل جلسه می دهد. همچنین نشست تصمیم گیری در مورد دوپینگ دوچرخه‌سوار ملی پوش هم امروز برگزار می شود.

- مرحله ششم اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید کشورمان از امروز در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی اش در اردوی آماده سازی اصفهان، عصر امروز به مصاف تیم فوتبال بزرگسالان سپاهان نوین می رود.