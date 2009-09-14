به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از شکست 3 بر یک تیمش برابر سپاهان اصفهان از حضور در نشست خبری پایان این دیدار انصراف داد.

گمالویچ مربی پاس همدان که به جای منصوریان در نشست خبری حضور یافته بود، در مورد این دیدار گفت: سپاهان در این مسابقه با 12 بازیکن بازی کرد، حتی تماشاگران این تیم هم در اکثر دقایق مسابقه به تصمیمات داور که به سود آنها بود می خندیدند.

وی ادامه داد: اگر قرار است عدالت برقرار شود باید این دیدار تکرار شود، با اینکه به فوتبال ایران و تمام عوامل برگزاری لیگ شما احترام می گذارم اما اینگونه قضاوت‌ها برای فوتبال ایران خجالت آور است.

مربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه باید برای داوری ایران تصمیم قاطعی گرفته شود، اضافه کرد: وقتی یک تیم نتیجه نمی گیرد، کادرفنی آن مقصر اصلی هستند اما اینگونه داوری‌ها در نتیجه بازی تاثیرگذاشته و حتی مانع موفقیت یک تیم می شوند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه سپاهان در این دیدار پیروز شد اما ما به خوبی بازیکنان و تاکتیک این تیم را می شناختیم و برای موفقیت در این دیدار برنامه داشتیم اما متاسفانه به دلایلی که گفتم نتوانستیم به امتیاز دلخواه در این دیدار دست پیدا کنیم.

گمالویچ در پایان در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید مسئولان باشگاه پاس با این نتایج همچنان کادرفنی فعلی این تیم را حفظ می کنند، گفت: امیدوارم این اتفاق بیفتند زیرا تیم ما از بازیکنان جوانی سود می برد که بسیار با تمرکز بازی می کنند اما همه دیدند در این دیدار مسائل دیگری در نتیجه نهایی مسابقه تاثیرگذار بود.

دیدارتیم‌های فوتبال سپاهان و پاس همدان در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر که شب گذشته در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نهایت با پیروزی 3 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.