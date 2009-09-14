کرسی آزاد اندیشی ایجاد شود/ راهپیمایی روز قدس وحدت آفرین است

لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیرمقام معظم رهبری در نمازجمعه تهران مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی جریانهای مختلف سیاسی نظام، اظهار داشت: برای تحقق این مهم همانگونه که رهبری فرمودند باید "کرسی آزاد اندیشی" را درمجامع علمی مانند حوزه ودانشگاه ایجاد کرد تا مباحث مطروحه از سوی جریانهای مختلف سیاسی کشورمورد نقد وبررسی قرار بگیرند.

وی بابیان اینکه مناظره ومباحثه بین نخبگان را هم می توان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای جذب حداکثری ودفع حداقلی به شمار آورد، در عین حال تصریح کرد: البته برخی مباحث را نمی توان درجامعه براحتی مطرح کرد واین بدلیل تخصصی بودن این موضوعات است و باید این مباحث را ابتدا درمراکز علمی مطرح کرد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه براساس آموزه های دین مبین اسلام می توان با صحبت وموعظه با منتقدان ومخالفان دولت تعامل کرد ، گفت: داشتن سعه صدر و تحمل را باید ازمهمترین ویژگی هایی لازم مسئولان نظام به شمار آورد چرا که سعه صدر در برخی از موارد حتی باعث راهنمایی مخالفین هم می شود.

وی با تاکید براینکه افراد باید در نقد خود خط قرمزهای نظام را در نظر بگیرند وشعارهای ملی را محل نزاع نکنند، عنوان کرد: باید ابتدا کسی را که برخلاف قانون صحبت می کند نصیحت نمود و دوباره نصیحت نمود تا بلکه این نصایح اثر کند واگر نهایتا نصایح نتیجه بخش نبود باید با شخص قانون شکن برخورد کرد.

به گفته وی نقش قوه قضائیه می تواند درفراهم کردن فضایی برای طرح نقدهای سازنده وراهبردی وجلوگیری از تخریب، بسیار تعیین کننده باشد.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره منفعت تنوع جریانهای منتقد با دیدگاه های متفاوت ، خاطرنشان کرد: بر مبنای منطق اسلام باید نظرات مختلف در جامعه بیان شود، تا بدین وسیله رشد وپویایی جامعه را به ارمغان آورد، پس می بینیم که وجود تنوع وتضارب آرا در جامعه ضروری است.

وی درعین حال تصریح کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که تضارب آرا با تخریب فرق می کند یعنی اگر می خواهیم نقادی صحیح کنیم باید ابتدا نقاط قوت را بگوییم بعد نقاط ضعف را و نهایتا هم راه حل ارائه دهیم نه اینکه فقط سیاه نمایی کنیم.

فروزنده در ادامه سخنانش درباره دغدغه اصولگرایان گفت: به دلیل اینکه مردم به این طیف جامعه ازجامعه اعتماد کردند وبه آنها رای دادند پس به نظر می رسد که اصولگرایان دغدغه خدمتگزاری به مردم را داشته باشند ودر این راستا دولتمردان باید تلاش نمایند تا کارآمدی خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه برخی از رویکردهای دولت مانند عدالتخواهی، پرتلاش بودن، ساده زیستی ورفع محرومیت بسیار مطلوب است،عنوان کرد: البته با این وجود برخی از ضعفها هم در حوزه عملکردی دولت وجود دارد که دولتمردان باید سعی کنند تا این نواقص را برطرف کنند.

این فعال سیاسی دغدغه طیف اصلاح طلبان را در صورت وفاداری و پایبند بودن به نظام، جلب اعتماد مردم وخدمتگزاری به آنان دانست.

وی با تاکید براینکه درحال حاضر مهمترین دغدغه مردم حفظ آرامش در کشور است، به مهرگفت: دولت باید همه ظرفیت خود را صرف حل مشکلات مردم در همه حوزه ها وبویژه در حوزه اقتصادی نماید.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه همه باید تسلیم قانون شوند وخود را به قانون عرضه کنند، عنوان کرد: مردم از کسی که رئیس جمهور شده وحتی کسی که خود را در آن حد مطرح کرده است اجرای دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می خواهند.

وی با اشاره به محورهای وحدت آفرین درجامعه گفت: تبعیت از رهبری ، حفظ آرامش در جامعه ، حضورمیلیونی در نمازجمعه و شرکت در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس را می توان ازجمله موارد وحدت آفرین در جامعه به شمار آورد.

فروزنده در پایان باتاکید براینکه دولت روی خود را به سوی نقد منصفانه گشوده است، ابراز امیدواری کرد دولت نقد منصفانه را بپذیرد زیرا مقام معظم رهبری هم در دیداری که دولتیان با ایشان داشتند از آنها خواستند که نقد منصفانه را بپذیرند.