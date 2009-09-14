عراق برای سرکوب تروریسم مصمم است/ بررسی مشکلات امنیتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، "موفق الربیعی" از جمله شخصیتهای سیاسی عراقی است که مدتی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام وارد عرصه فعالیتهای امنیتی شد و با وجود تغییر چند نخست وزیر، همچنان در پست مشاورامنیت ملی دولت عراق به ایفای نقش می پردازد.

گرچه وی از اعضای حزب الدعوه عراق است، اما مواضع میانه اش سبب شده است تا وی در این پست به یکی از بی حاشیه ترین شخصیهای عراقی تبدیل شود.



"موفق الربیعی" در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر به سئوالات مختلف درباره اوضاع امنیتی، سیاسی و همچنین سرنوشت گروهک تروریستی منافقین پاسخ داده است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

* خبرگزاری مهر : به عنوان مشاور امنیت ملی دولت عراق، وضعیت امنیتی عراق در سایه حملات تروریستی که از چند هفته پیش دامنه آن افزایش یافته، چگونه است؟



- موفق الربیعی : با وجود حوادث تروریستی روز چهارشنبه خونین(انفجارهای تروریستی که در روز چهارشنبه 28 مرداد به کشته و زخمی شدن بیش از 1300 عراقی منجر شد)، نیروهای امنیتی عراقی کنترل خوبی بر اوضاع امنیتی دارند؛ با این حال نباید از این مسئله هم غافل بود که خلاءهای امنیتی قابل توجهی هم وجود دارند، اما این خلاء ها هم نباید به عنوان از دست دادن تسلط بر اوضاع تفسیر شود، بلکه باید با بررسی و ارزیابی ناکامی ها از آن درس گرفت و مقصران را هم مجازات کرد.

* آقای دکتر! دولت عراق برخی ازکشورهای همسایه را به دست داشتن در اعمال خشونت و حمایت از تروریسم در عراق متهم می کند آیا واقعا دولت بغداد به دنبال رویارویی با همسایگان خود در این رابطه است؟



- عراق یکی از وزنه های قابل توجه منطقه به شمار می رود ؛ آینده روابطش با کشورهای همجوار خود نیز همچنان در حال شکل گیری است، از این رو باید تاکید کرد؛ ساختار روابط ما با کشورهای همسایه تکیه خاصی بر نوع مواضع و رویکردهای سیاسی این کشورها خواهد داشت، زیرا عراق سیاستهای واضح و شفافی در روابط خود دارد.



روابط عراق همواره بر حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگران استوار بوده است، این رویکرد عراق هم از موضع قدرت سرچشمه گرفته است نه ضعف، به همین خاطر هر طرفی که در امور عراق دخالت کند؛ عراق نیز از توانمندی کافی برای مقابله با آن با تمام وسایل برخوردار است و دولتمردان عراقی برای حمایت از ملت و منافع ملی کشورشان از هیچ راهبردی دریغ نخواهند کرد .

* طی چند هفته گذشته شاهد مواضع کشورتان علیه یکی از کشورهای عربی بودیم؛ چه زمانی نوبت به عربستان می رسد ، کشوری که علنا از روی منابر و مساجد این کشور انجام و گسترش عملیات تروریستی در عراق تبلیغ می شود؟



- همچنانکه توضیح دادم روابط عراق بر اصل احترام تقابل و برقراری روابط و همکاری در راستای منافع عراق و کشورهای منطقه استوار است، اصل حسن همجواری و منافع مشترک نیز زیر بنای هر نوع روابطی خواهد بود.

* آیا واقعا می توان باور کرد که نظامیان آمریکایی دیگر در مسائل امنیتی عراق دخالتی نداشته باشند ؟



- آنچه اکنون روابط میان عراق و ایالات متحده آمریکا را سامان می دهد؛ توافقنامه عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق است که در واقع ارتباط دهنده و هماهنگ کننده و معیار این روابط است ، در پایان ژوئن و پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها، مسئولیتهای امنیتی به طور کامل در اختیار نیروهای امنیتی عراق است و نیروهای آمریکایی هیچ دخالتی در آن ندارند مگر آنکه دولت عراق درخواست کند که تا به امروز هم چنین درخواستی از سوی دولت عراق صورت نگرفته و زمام امور امنیتی عراق اکنون در دست عراقیهاست.

* اما برخی از طرفها، آمریکا را به دست داشتن در ناامنی های عراق در راستای اهدافی که واشنگتن نیازمند تحقق آن است، متهم می کنند، شما چه نظری دارید؟



- نا امنی در عراق و بحرانی شدن وضعیت امنیتی کشورمان هرگز به نفع آمریکا نیست، بلکه استقرار و ثبات در عراق و موفقیت تجربه دموکراسی می تواند به شکل قابل توجهی در استقرار و ثبات منطقه که هدف راهبردی آمریکا است، نقش دارد.

* برخی از رسانه ها از وجود توافقنامه امنیتی محرمانه ای میان بغداد و واشنگتن سخن گفتند؛ در مفاد این توافقنامه محرمانه آمریکا اجازه می یابد از خاک و حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر استفاده کند ، تا چه میزان صحت این اخبار را تایید می کنید ؟



- چنین سخنانی کاملا بی پایه و اساس است؛ هیچ نوع توافقنامه سری در بین نیست و تنها آنچه اعلام شده در حال اجرا است، دولت نوین عراق تحت حاکمیت قانون اساسی است و طبق این قانون هیچ کابینه و دولتی نمی تواند توافقنامه محرمانه امضا کند .

* آقای ربیعی برخی از اطلاعات منتشر شده پس از انفجارهای چهارشنبه خونین حکایت از آن دارد هدف اصلی از عملیات تروریستی در نزدیکی وزارت امور خارجه و دارایی عراق، ارسال پیامها یا تصفیه حسابهای داخلی میان طرفهای مختلف سیاسی بود، به عنوان مشاور امنیت ملی عراق نقش احزاب وگروه های سیاسی فعال در صحنه سیاسی عراق را در تروریسم وناامنی حاکم بر کشورتان چگونه ارزیابی می کنید ؟



- من اعلام می کنم که همپیمانی بعثی ها و تکفیریها مسئول اصلی انفجارهای مذکور بود ، آنها در این انفجارها ردپای واضحی را بر جای گذارده اند که یکی از آنها اعتراف رسمی و صریح گروه القاعده به انجام این عملیات تروریستی است.

* در چنین شرایطی، دولت عراق چه راهکارهایی را برای جلوگیری از آغاز دور جدیدی از تروریسم آن هم در آستانه آغاز فعالیتهای انتخاباتی در کشور اندیشده است ؟



- دولت عراق عزم خود را برای حفظ امنیت و ثبات جزم کرده است و از هیچ تلاشی برای حفظ و تثبیت دستاوردهای امنیتی دریغ نخواهد کرد، موفقیتهایی که در چارچوب جنگ مستمر ما علیه تروریسم به دست آمده تا زمان شکست کامل تروریسم ادامه خواهد داشت.



ما قصد داریم برنامه ها و طرح های امنیتی خود را مورد بررسی مجدد قرار داده و استراتژی مبارزه با تروریسم را ارزیابی و راهکارهای رخنه به شبکه های تروریستی و تقویت فعالیتهای اطلاعاتی را در آن لحاظ کنیم.

ادامه دارد...