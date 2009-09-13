ایران هرگز ما را تنها نگذاشت/ روابط مجلس اعلا با تهران حسنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با پایگاه خبری "ایلاف" تاکید کرد ما هیچ قصدی برای عزل نوری المالکی نخست وزیر نداریم.



وی خاطر نشان کرد هرگز برای دستیابی به پستهای دولتی تلاش نمی کند و دارای گرایشهای فرهنگی است، اما به خاطر اصرار دوستانش در مجلس اعلا که وی را به عنوان جانشین پدرش انتخاب کردند، با ریاست مجلس برای خدمت به مردم موافقت کرد.



حکیم خاطر نشان کرد ائتلاف ملی عراق(که جانشین ائتلاف عراق یکپارچه شد) هیچ قصد و تصمیمی برای برکناری نوری المالکی نخست وزیر ندارد، اما بر ضرورت اتخاذ تصمیمات با رایزنی با ریاست جمهوری تاکید کرد.



وی از کشورهای عربی خواست اقدام به تحکیم روابط با عراق کنند که به تنهایی برای ازسرگیری این روابط تلاش می کند.



عمار همچنین روابط خود و مجلس اعلای اسلامی عراق با جمهوری اسلامی ایران را روابط حسنه و برادرانه و محکم توصیف کرد و گفت : ایران و عراق روابط تاریخی دارند و طرفین مناسبات اقتصادی، مذهبی، و تجاری خوب و عمیقی دارند.



وی افزود : روابط ما با ایران، روابط متعادل و برابر است که مسئله ای طبیعی است، زیرا دشمنی دیگران، به نفع عراق نیست، منفعت عراق جدید در جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و دوری از سیاست خصومت ورزی و جنگ افروزی است



حکیم تاکید کرد : باید بر عمق روابط و حسن همجواری نه تنها با ایران بلکه با کشورهای عربی و منطقه ای تکیه کرد، ما برای برقراری روابط حسنه با ترکیه نیز تلاش کردیم، اما منطقی نیست که روابط عراق با برخی کشورهای عربی پایین تر از حد انتظار باشد.



رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به حمایتهای بی دریغ و بدون منت جمهوری اسلامی ایران از مبارزات ملت عراق و مجاهدین بر ضد رژیم بعثی و دیکتاتوری سابق به سرکردگی صدام اشاره کرد و گفت ما در آن زمان(رژیم بعثی صدام) به کشورهای عربی پناه آوردیم، اما آنها ما را نپذیرفتند و درها را به روی ما بستند، زیرا آن کشورها با رژیم صدام رابطه داشتند، بنابراین به ایران پناه آوردیم و این کشور ما را در آغوش خود گرفت.



حکیم ابراز امیدواری کرد کشورهای عربی به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کنند.



وی بروز شکاف میان مجلس اعلا و حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی و هر گونه تصمیم مجلس اعلا برای عزل نوری المالکی از نخست وزیری را تکذیب کرد.



حکیم گفت : ما در ائتلاف ملی، سازوکارهای تشکیل ائتلاف را بر اساس ملی پایه گذاری کردیم، ما تصمیمی برای عزل هیچ کس تا زمانی که دارای حس ملی و آمادگی برای خدمت به عراق و عراقی ها باشد، نداریم .



وی درباره اینکه آیا نامزد شما برای نخست وزیری، عادل عبدالمهدی یا احمد چلبی یا ابراهیم الجعفری است؟ اظهار داشت : هنوز سخن گفتن در این زمینه زود است، اولویت برای ما انتخابات است و پس از آن معیار قرار دادن صندوقهای رای و تعداد آرا است، یعنی مرحله به مرحله پیش رفت.



شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق سه شنبه 10 شهریور، سید عمار حکیم را به عنوان جانشین مرحوم سید عبدالعزیز حکیم انتخاب کرد.

فرزند 38 ساله مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم افزود : با حفظ اصالت و ارزشها و اصولی که شهید محراب ( در اشاره به آیت الله محمد باقر الحکیم عمومی وی) وضع کرد و مرحوم (سید عبدالعزیز) حکیم به آن پایبند بود، دست به نوگرایی خواهیم زد.

سید عبدالعزیز حکیم که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد، سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و روز شنبه هفتم شهریور در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آرام گرفت.